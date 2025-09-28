Naručila je roletu na Temuu: Kad je stigao paket, nije se mogla prestati smijati

Bron Galic mislila je da je pronašla savršenu bambusovu roletu za kuhinju na popularnoj aplikaciji za kupovinu, no ostala je zbunjena kada je paket stigao i sadržaj nije bio ni blizu onoga što je očekivala.

Ova majka iz Melbournea u Australiji nedavno je kupila stan i trebala joj je roleta za kuhinjski prozor. Pretražujući Temu, popularnu aplikaciju za povoljnu kupovinu, uočila je ponudu koja se činila predobrom da bi bila istinita – roletu za otprilike 10 australskih dolara (oko 6 eura). Ono što je stiglo na njezinu adresu izazvalo je više smijeha nego ljutnje.

'Nisam mogla vjerovati što gledam'

Umjesto stvarne rolete, majka dvoje djece u paketu je pronašla nešto što je više nalikovalo na šaljivi stolnjak – tanku plahtu od tkanine na kojoj je bio otisnut dizajn bambusove rolete.

"Kad sam otvorila paket, nisam mogla vjerovati što gledam. Bila je to plahta s printom bambusove rolete!" ispričala je Bron za medije. "Dobro sam se nasmijala. Nisam mislila da je riječ o pogrešci, već sam pomislila da je to tipično za Temu."

Foto: Profimedia

Prvotno je planirala iskoristiti bizarni predmet kao prekrivač za stol, no brzo je odustala od te ideje i bacila ga u smeće. Iako je Bron u cijeloj situaciji pronašla smiješnu stranu, na dostavu je čekala dva tjedna, što je značilo da je morala produljiti potragu za pravom roletom.

Brzi povrat novca i 'zamršeni' opisi

Unatoč svemu, Bron kaže da nije bila iznenađena, opisujući opise proizvoda na platformi kao "zamršene". Nije se izravno obratila korisničkoj službi, već je zatražila povrat novca putem aplikacije, a zahtjev joj je brzo odobren, prenosi Mirror.

"Primijetila sam da te 'rolete' više nisu dostupne. Na stranici su bile opisane kao rolete. Ponekad su im opisi proizvoda toliko zamršeni i dugački da se lako zbuniti," dodala je.

Ovaj šoping fijasko nije je odgovorio od daljnjeg korištenja ove platforme, iako priznaje da će ubuduće puno pažljivije čitati opise proizvoda. Temu je poznat po velikom asortimanu proizvoda, od odjeće i gadgeta do kućanskih potrepština, po iznimno niskim cijenama, povezujući kupce s prodavačima koji se uglavnom nalaze u Kini.

Reakcija iz Temua i drugi slični slučajevi

Iz tvrtke Temu su komentirali ovaj slučaj s dozom razumijevanja.

"U Temuu smo zahvalni svim našim kupcima. Razumijemo da u ovom slučaju proizvod nije ispunio očekivanja, ali cijenimo humor s kojim je Bron pristupila situaciji. Predmetni oglas uklonjen je još u svibnju jer nije zadovoljavao pravila platforme. Kupci su zaštićeni našim 90-dnevnim jamstvom povrata novca za artikle koji ne odgovaraju opisu, a naš tim za korisničku podršku dostupan je 24/7", poručio je glasnogovornik.

Bron nije jedina osoba koja je od Temua dobila nešto što nije ispunilo obećanja. Jedna majka iz Yorkshirea za sina je kupila nogometnu loptu na kojoj je trebalo pisati ime Cristiana Ronalda, no kada je lopta stigla, na njoj je umjesto "Ronaldo" pisalo "Ponaldo".

Ovakvi slučajevi služe kao podsjetnik da, iako internetske platforme nude nevjerojatne ponude, oprez i pažljivo čitanje recenzija i opisa proizvoda nikada nisu naodmet. Ponekad je ono što se čini kao sjajna prilika zapravo samo dobra šala.

