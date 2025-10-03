Izbor duboke simbolike: Cvjećar objasnio tajno značenje vjenčanog buketa Selene Gomez

Kada su se Selena Gomez (33) i glazbeni producent Benny Blanco (37) vjenčali 27. rujna u Kaliforniji, pjevačica se odlučila za mali buket đurđica. Iako naizgled jednostavan i skroman, ovaj buket bijelih, zvonolikih cvjetova ima duboku simboliku.

Nedugo nakon što je Gomez na svom Instagram profilu podijelila fotografije s bajkovitog vjenčanja, njezini obožavatelji uočili su taj detalj u odabiru cvijeća, koji dodatno naglašava emotivnu važnost i posebnost trenutka.

Značenje bijelih đurđica

Na fotografijama se jasno vidjelo da se vjenčani buket pjevačice sastojao isključivo od đurđica. Jedan je obožavatelj to istaknuo u objavi na društvenoj mreži X, koja je ubrzo postala viralna. Uz sliku je podijelio i grafiku koja objašnjava da đurđica simbolizira "povratak sreće", uz poruku: "Ako vam je udvarač iscijelio srce, dajte mu to do znanja buketom ovog rijetkog proljetnog cvijeća."

"Rasplakala me činjenica da je cvijeće u vjenčanom buketu Selene Gomez simboliziralo povratak njezine sreće", komentirala je jedna korisnica u komentarima.

Planer vjenčanja, dizajner i cvjećar Tyler Speier pojasnio je za People simboliku ovog cvijeta, navodeći da đurđice predstavljaju ljubav, čistoću i obnovu.

"Toliko su nježne i klasičan su izbor za mladenkin buket. One su bezvremenski izbor za vjenčane bukete i popularne su već desetljećima. Imale su ih Kate Middleton i Grace Kelly, a sada ih prihvaćaju i moderne holivudske zvijezde", kaže Speier i dodaje kako je odluka o buketu važan stilski i modni odabir.

"Cvijeće u buketu ključno je za dizajniranje ostatka cvjetnih aranžmana na vjenčanju. Buket mora nadopunjavati vjenčanicu, a ne zasjeniti je. Također, mora biti i praktičan. Buketi mogu postati teški, a ako mladenka želi imati svoj buket tijekom fotografiranja i ceremonije, važno je da bude ugodan za držanje. Skloniji sam manjim buketima kako bi mladenka mogla zablistati", objašnjava.

Zanimljivo je i da se đurđice javljaju u svibnju, a ovo je vjenčanje održano početkom mjeseci. To nas dovodi do zaključka da je slavna pjevačica zaista željela poslati poruku odabirom cvijeća.

