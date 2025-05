Dizajnerica interijera izazvala lavinu komentara: 'Ovih trendovi čine vaš dom staromodnim'

Stručnjakinja za dizajn interijera otkrila je pet trendova zbog kojih vaš dom izgleda staromodno.

Alessandra, koja vodi studio Virtual Edit u Velikoj Britaniji s prijateljicom Emily, podijelila je nekoliko savjeta u videu koji je objavila na svom TikTok kanalu @the.virtual.edit. Isječak je izazvao burne reakcije u komentarima jer su neki korisnici priznali da imaju upravo te detalje i elemente u svom domu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dizajnerica tvrdi da zbog ovih pet stvari vaš dom izgleda staromodno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nijanse sive

Alessandra je otkrila da je vrijeme da se oprostimo od "milenijskog sivila" koje je godinama dominiralo kao popularni trend. Odanost ovom estetskom pravcu značila je uređenje doma u sve moguće nijanse sive, što je, prema Alessandri, dovelo do stvaranja dosadnog monokromatskog prostora.

"Sve je bilo sivo - sivi kauč, sive zavjese, sivi zidovi, nehrđajući čelik, siva umjetnička djela. Sve je bilo zrcalno, s puno sivih tekstura - umjetno krzno, baršun, zgužvani baršun - bilo je previše sive", rekla je.

Milenijalci su tvrdili da je sivilo bilo reakcija na uređenje doma njihovih roditelja iz generacije boomera, koji su preferirali bujne, mediteranske stilove s topli zlatnim, narančastim i terakota tonovima.

Usklađeni namještaj

Alessandra tvrdi da su setovi potpuno usklađenog namještaja također zastarjeli, te da čine uređenje doma staromodnim. "Htjeli smo da sve bude skladno, isti metalni detalji, isto drvo. Razumijem zašto, bilo je jednostavno i funkcioniralo zajedno", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, ova dizajnerica kaže da se različiti komadi namještaja također mogu lijepo nadopunjavati bez da se savršeno podudaraju.

Neki su pratitelji u komentarima istaknuli kako je usklađeni namještaj nekada bio znak bogatstva, jer je značio da si mogao priuštiti cijeli set odjednom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Natpisi poput 'Live, Laugh, Love'

Još jedan interijerski promašaj, tvrdi ova dizajnerica su natpisi poput 'Live, Laugh, Love' koji su bili jako popularni oko 2010. godine.

"'Live Laugh Love' je ekvivalent natpisu 'Home Sweet Home' iz 90-ih", kaže Alessandra.

Međutim, dodaje da i dalje ima mjesta za ovakve natpise, ako su smješteni na primjer u dječjim sobama, gdje mogu izgledati moderno i lijepo.

Crna metalna oprema

Ova stručnjakinja također tvrdi da mat crna oprema na kuhinjskim ormarićima i kupaonskim slavinama više nije u modi. "To je bio veliki hit tijekom 'farmhouse' preporoda. Ljudi su se udaljavali od nehrđajućeg čelika, mjed se tek počeo probijati, ali još nije zaživio. Svi su se okrenuli crnoj opremi kao brzom i jednostavnom načinu da se osvježi kuhinja ili kupaonica", rekla je. "No slavine traju 10 do 15 godina, a odabrati crnu nije bezvremenska odluka."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Za dugoročne odluke poput slavina i ručkica - najbolje je odabrati bezvremenski dizajn", poručuje.

"Najviše žalim za tim što smo stavili crnu opremu u kupaonicu kad smo renovirali prije nekoliko godina. Sad bih je najradije maknula", složila se jedna pratiteljica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedno veliko svjetlo

Na kraju, Alessandra ističe da je najveći promašaj korištenje jednog velikog svjetla u središtu prostorije. "Ovo je tema oko koje sam jako odlučna - jedan od najgorih trendova u interijerima je opsesija jednim središnjim svjetlom. To posebno vrijedi za reflektore u prostorima u kojima bi trebala prevladavati ambijentalna rasvjeta - poput dnevnih i spavaćih soba", rekla je. "Reflektorima je mjesto u kupaonicama i kuhinjama."

Reakcije pratitelja u komentarima na ove savjete bile su podijeljene. "Gledam ovo iz svog 'sivog' doma s usklađenim namještajem", napisala je jedna osoba.

"Zato ne treba uređivati dom u skladu s trendovima. Naš je dom šarolik i razigran, sa svim po malo, ali ničeg previše da bi izgledalo staromodno", stoji u jednom od komentara. "Tako je! Najvažnije je da tvoj dom odražava tebe i da ti je ugodno u njemu", odgovorila je Alessandra.

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Noviteti na svakom koraku zagrebačke Arene. I ovogodišnje izdanje najpoznatijeg sajma interijera nudi više