Cijepljenje protiv Covida-19 moglo bi dodati jedan dan menstrualnom ciklusu, pokazalo je novo istraživanje. Žene koje su primile jednu dozu cjepiva tijekom svog menstrualnog ciklusa primijetile su da im se on produljio i do jedan dan, u usporedbi s osobama koje nisu cijepljene, piše The Sun.

Studija, koju je financirao Nacionalni institut za zdravlje (NIH) i koju je vodila dr. Alison Edelman sa Sveučilišta za zdravlje i znanost Oregon u Portlandu, kaže da je povećanje "dobro unutar raspona normalne" varijabilnosti.

Autori studije također su istaknuli kako nije neuobičajeno da menstrualni ciklusi variraju iz mjeseca u mjesec. Također, kazali su i kako je treća doza cjepiva dobra zaštita protiv omikrona i ostalih sojeva koronavirusa.

Ispitanice su cijepljene Pfizerom i Modernom

Dr. Edelman je dodala da će biti potrebna daljnja istraživanja kako bi se utvrdilo kako bi cjepivo protiv Covida-19 moglo utjecati na druge pojave prilikom menstruacije poput boli, promjena raspoloženja i jačine krvarenja.

Dr. Diana Bianchi, ravnateljica Nacionalnog instituta za zdravlje djece i ljudski razvoj Eunice Kennedy Shriver NIH-a (NICHD), rekla je: "Umirujuće je to da je studija otkrila samo malu, privremenu promjenu menstrualnog ciklusa kod žena. Ovi rezultati otvaraju mogućnost da se žene savjetuju o tome što mogu očekivati ​​od cijepljenja protiv Covida-19".

U pokušaju da razumiju zašto je došlo do promjena, autori studije analizirali su podatke iz aplikacije za praćenje plodnosti Natural Cycles. Za cijepljene osobe, podaci su uzeti iz tri uzastopna ciklusa prije cijepljenja i iz još njih tri, uključujući i one za vrijeme i nakon cijepljenja. Za necijepljene osobe, pak, podaci su prikupljani u šest uzastopnih ciklusa.

Od 3.959 osoba u studiji, 2.403 su bile cijepljene Pfizerom i Modernom, a 1.556 nije primilo cjepivo. U prosjeku, prva doza cijepljenja bila je povezana s povećanjem ciklusa od 0,71 dana, a druga doza s povećanjem od 0,91 dan.

Promjena u ciklusu je privremena

Prema riječima stručnjaka, to je značilo da su ispitanici, koji su cijepljeni tijekom dva ciklusa, imali porast manji od jednog dana u svakom ciklusu cijepljenja. Nije bilo promjena u broju dana menstrualnog krvarenja za cijepljene osobe i istraživači nisu vidjeli značajnu promjenu u duljini ciklusa za necijepljene korisnike aplikacije.

Međutim, 358 korisnica aplikacije, koje su primile dvije doze cjepiva u istom menstrualnom ciklusu, doživjelo je osjetno veće prosječno povećanje duljine ciklusa za dva dana. No, ta se promjena smanjila u sljedećim ciklusima, što sugerira da je privremena i da će nestati u kratkom vremenu.

Doktorica Bianchi i njezin tim dodali su da Međunarodna federacija ginekologije i porodništva klasificira promjenu duljine ciklusa kao "normalnu" ako je on manja od osam dana. Studija je objavljena u časopisu Obstetrics and Gynaecology.