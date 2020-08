Četvrti dan putovanja: Kamp s najljepšim pogledom i planinarenje šumskim stazama

Dormeo

Ne mogu vjerovati da je već došao zadnji dan našeg putovanja! Dok putujem s Bepom, dani su nam toliko ispunjeni i svaki je drugačiji, poseban i nosi nova iskustva pa vrijeme proleti u trenu. Buđenje na brežuljku, u prirodi s pogledom na čitav grad, kao danas, garancija je da će dan biti savršen. I doista je i bio!

Ljepote kampa

Zadnje dvije noći spavali smo u prekrasnom kampu Etno kuća pod Okićem. To je mali seoski kamp koji se nalazi ispod samih zidina srednjovjekovnog grada Okića. Ovdje postoji 6 travnatih parcela koje su predviđene za kampiranje šatorima, kamperima, malim kamp kućicama ili kombijem kao što je moj Bepo. Parcele se nalaze uz izvorno seosko dvorište i dvije lijepe drvene kućice. U jednoj od njih možete razgledati zavičajnu zbirku.

Kampovi su prekrasna mjesta susreta pozitivnih ljudi i prirode, a osim toga jako su korisni za avanturiste poput Svena i mene! Kampovi imaju sanitarne čvorove, tuševe, perilicu rublja, zajedničku kuhinju (s hladnjakom!) u kojoj možete pripremiti jelo i oprati posuđe. Svaka parcela ima priključak za struju za punjenje svih uređaja te internet. Posebnost kampova je upoznavanje zanimljivih ljudi iz zemlje i svijeta koji putuju kao i vi, imaju pozitivnu energiju i otvoreni su pa rado dijele razne anegdote s putovanja i savjete što i gdje posjetiti.

Danas je dan za akciju…

Ovaj kraj nudi pregršt sadržaja poput špilje, rudnika, botaničkog vrta, vinske ceste i Parka prirode Žumberak – Samoborsko gorje. Mi smo se odlučili za potonje – lagano planinarenje na stari grad Okić. Žumberak je inače omiljena destinacija planinara, izletnika, trkača, biciklista i penjača (alpinista). To je gorje na sjeverozapadu Hrvatske. Najviši je vrh Sveta Gera na 1178 metara nadmorske visine, koji je ujedno i najviši vrh kontinentalne Hrvatske pa Žumberak još nazivaju i Alpska Hrvatska. Parkom prirode proglašen je 1999. što znači da ima veliku bio i georaznolikost. Broji čak 377 vrsta gljiva i 847 izvora vode!

Sven i ja smo imali plan popeti se na stari grad Okić. Do njega smo brzo stigli od planinarskog doma, označenom šumskom stazom. Možete pretpostaviti da je pogled odozgo predivan. Inače, stari je grad nekada imao važnu obrambenu ulogu, a sada je odredište planinara poput nas. Nakon šetnje, veselilo me vratiti se u kamp, najesti se i zaspati k’o top! E to je prednost ovakvih putovanja. Možemo jesti fino i kuhano i spavati kao na oblaku kad god poželimo!

Noćenje u kombiju

Do sada vam još nisam stigla približiti kakvo je iskustvo spavati u kombiju. Ukratko, odlično! Prvih par puta sigurno će vam biti neobično, nekima možda zastrašujuće, ali u kampu ste sigurni. Naravno, svako novo iskustvo nosi dozu straha, opreza i adrenalina, no uz ovaj moj ogromni krevet i mekani nadmadrac brzo biste zaspali.

Bepo ima fora noćno osvjetljenje. Naime, na strop sam stavila 6 led lampi na baterije kojima se upravlja daljinskim upravljačem. Na njemu je magnet pa ga držim na zidu kraj ulaza u kombi. Te lampice su zabavne jer mijenjaju boje, tako da noćna boja Bepa ovisi o mom raspoloženju! Za poseban romantični, hipsterski ugođaj na zidove sam objesila viseće lampice poput onih božićnih, isto su na baterije.

Jedna od mojih omiljenih “must have” dodataka su zastorčići na prozorima. Noću ih rastvorim kako bih imala privatnost, a ujutro kroz njih uđu jutarnje zrake sunca uz koje se obožavam buditi. Ujutro krećemo nazad za Zagreb. Sutra kad se slegnu dojmovi Sven i ja ćemo se naći i prokomentirati ovu avanturu. Zato ne propustite zadnji zaključni video u kojem ćemo s vama podijeliti dojmove s putovanja!

