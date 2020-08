Avantura počinje – Kako je stari kombi postao moj privremeni dom na putovanjima

Dormeo

Pozdrav svima! Ja sam Dora i putujem u svom kombiju kojeg sam nazvala Bepo. Prvi put u životu kampirala sam tek s 25 godina, dosta kasno, ali taj prvi put bio je dovoljan da se zaljubim u tu vrstu odmora i takav način života. Počela sam sanjariti o vlastitom kamperu i putovanju svijetom.

Nakon što sam godinu i pol pratila “vanlifere” na YouTube-u i Instagramu, odlučila sam si ispuniti san, kupiti rabljeni kombi i pretvoriti ga u svoj privremeni dom na kotačima u kojem imam sve što mi je potrebno za putovanje. Od tada, Bepo, moja labradorica Polly i ja koristimo svaki slobodan trenutak za putovanja. Možete nas pratiti i na Instagram profilu Van life Croatia.

Od teretnog vozila do cozy kampera

Bepa sam kupila, u tajnosti, u jesen 2019. godine. Samo je brat znao što smjeram jer sam ga zamolila da provjeri u kakvom je stanju kombi i isplati li se kupiti rabljeni kombi star 15 godina. Bepo je uspješno prošao taj test i ubrzo je postao moj drugi dom. Kod pretvaranja kombija u kamper ima puno posla, ali uživala sam u cijelom procesu i jako puno naučila. Zahvalna sam roditeljima i prijateljima koji su na početku bili iznenađeni mojom odlukom o kupnji kombija, ali ubrzo su prihvatili Bepa kao moj stil života. Sada mi pomažu oko manjih popravaka i uređenja i svi žele na kampiranje sa mnom.

Izolacija kombija

A ovako je izgledao “make over” kombija:

Nakon što sam ga kupila, prvo je prošao detaljan servis kod mehaničara. Čim je to sređeno bacila sam se na uređenje interijera. Prije svega, maknula sam stari pod, stražnju klupu i metalnu pregradu iza klupe koja je odvajala teretni prostor od putničkog. Naime, Bepo je registriran kao teretno vozilo. Oprala sam ga i dobro izribala iznutra i izvana, a onda je krenuo proces izolacije i tu sam trebala pomoć. Partnerica Bruna pomogla mi je izolirati pod. Prvo smo postavile mrežu drvenih greda, a zatim prostor između njih popunile stiropornim pločama. Preko toga smo stavile OSB ploče i na kraju linoleum s uzorkom drvenih daski u sivoj nijansi. Brat mi je pomogao zaštititi i obojiti kombi iznutra bijelom bojom za metal. Uz pomoć tate, donji dio bočnih ploha (zidove) sam ispunila kamenom vunom i prekrila tankom lesonit pločom koju smo skinuli s našeg starog ormara. Gornji dio bočnih ploha prekrila sam tankim plutenim pločama na koje sam objesila razglednice i slike s putovanja. Mama i baka pomogle su mi oko šivanja i postavljanja bijelih lanenih zastora na prozore. Oni mi omogućuju privatnost, štite mene i Polly od sunca, a i estetski su privlačni, prozračni te daju osjećaj kućne atmosfere.

Udoban krevet je najvažniji

Veliki zalogaj bila je i izrada čvrstog i udobnog kreveta po mjeri oko čega mi je pomogao stolar. Zadnja, ali ne i manja važna stvar bila je nabava savršenog madraca za spavanje. Iako je Bepo privremeni dom u kojem ne mogu očekivati komfor poput onog na koji sam navikla u stanu, znala sam da ću imati maksimalnu udobnost samo ako izaberem pravi madrac. Spavanje mi je doista važno jer sam na putovanjima jako aktivna pa nakon cijelog dana želim spavati kao princeza. Odlučila sam uzeti Dormeo nadmadrac jer je izdržljiv, ne klizi s drvene podloge u vožnji, pogodan je za vruće ljetne noći, lagan je i udoban zbog čega je popularan među kampistima.

Garaža i špajza

Ispod kreveta napravila sam spremište uredno organizirano po kutijama koje se mogu izvlačiti radi lakšeg i bržeg posezanja za stvarima. Jedna je pletena košara poslužila za pohranu najpotrebnijeg alata na putu kao što su ljepljiva traka, konop, ulje za podmazivanje i odvijač. Nakon što sam pripremila kombi, u ruksak sam, dobro promišljeno, spakirala sve što će meni biti potrebno na putu, a da mi je uvijek nadohvat ruke.

Krećemo

I to je to, bila sam spremna za još jednu avanturu. Samo mi je još nedostajao suputnik. Ovog puta Polly ću ostaviti na baka servisu s mojim roditeljima, a meni će se na putovanju pridružiti Sven! Tome se baš veselim jer i on voli putovati, ali još nije iskusio kampiranje i putovanje s kombijem pa znam da će nam biti jako zabavno. Sven se bavi fotografijom i snimanjem i bilježit će sve dijelove ovog avanturističkog odmora. Snimit ćemo nekoliko videa s prekrasnih skrivenih lokacija koje i nisu tako daleko od Zagreba! Plan je da obiđemo manje poznate lokacije u kontinentalnoj Hrvatskoj s naglaskom na čistoj prirodi. Ja sam sve isplanirala, ali Sven još ne zna točan plan i lokacije. Saznat će kad stignemo. Uopće ne sumnjam da će se oduševiti i da će ovo biti tek prvo u nizu njegovih putovanja na malo drugačiji način. Pratite nas!

