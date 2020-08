Drugi dan putovanja: Kupanje u rijeci i kako skuhati ručak u kombiju

Dormeo

Prva noć u kombiju bila je vrlo ugodna. Kad kampiram u šatoru ili kombiju imam običaj otvoriti oči s prvim zrakama sunca. Volim iskoristiti tu tišinu i savršenu jutarnju ljetnu temperaturu za guštanje u malim jutarnjim ritualima. Za mene su to rastezanje, zobena kaša s voćem, čaj od mente i zapisivanje misli u bilježnicu.

Ja sam svoje napravila i bila nestrpljiva oko polaska na sljedeću lokaciju. Možete pogoditi što je za to vrijeme radio Sven? Spavao! On nije mogao ni sanjati da je spavanje u (mojem) kombiju pravi luksuz. Stvar je u spavanju u prirodi, izmorenosti od zabave prethodnog dana, ali moram priznati da je i do kreveta i savršeno izabranog nadmadraca. Uglavnom, bila sam prenestrpljiva i probudila sam Svena. Kad smo krenuli, već je bilo vrijeme ručka! Ali strpjeli smo se do našeg sljedećeg odredišta.

Kampiranje uz rijeku

Stigli smo na obalu rijeke Drave. Kombi smo parkirali u hlad. Sven se otišao kupati, a ja sam počela pripremati ručak. Ne zato što sam žensko nego zato što obožavam kuhati u prirodi!

Prije nego što vam otkrijem kako se kuha u kombiju, želim podijeliti s vama svoje najdraže lokacije za kampiranje uz rijeke. Jedna od njih je, naravno, ova na Dravi. Zatim, jako volim kampirati uz Cetinu, prekrasna je za rashladiti se od ljetnih vrućina i maknuti se od natrpanih morskih plaža. Rijeka Slunjčica u Rastokama bila mi je pravo otkriće, a ima i plažu za pse što mi je super kad putujem s Polly. Na Kupi kod Siska je isto jedna lijepa plaža koja mi je draga jer smo tamo Polly i ja prvi put zajedno bile na SUP-u. To je bilo jako zabavno! Rječicu Krupu ne mogu ne spomenuti, ona je pravi raj! Provjerite sami… Baš obožavam kampirati uz rijeke. Pored našeg prekrasnog mora, one mi se nekako čine nepravedno zapostavljenima, a nude posebnu čar.

Kuhanje u kombiju

Kuhinja mi je jako važan dio kombija jer ne želim za vrijeme puta živjeti samo na sendvičima. Srećom, vegetarijanka sam pa se mogu snaći i bez pravog “vanliferskog” hladnjaka koji je skup i zahtijeva kupovinu i postavljanje solarnih ploča na krov kombija. U Bepu imam i hladnjak, ali to je prijenosni hladnjak s ledom koji zadržava hladnoću par dana, ali ne hladi i nema opciju zamrzavanja. Skup hladnjak za početak nije neophodan. Zapravo se s malo sastojaka i posuđa može napraviti super zdrav i nutritivno hranjiv obrok.

Prije svega da kažem da ovog puta kuham pokraj kombija na svježem zraku što je najbolje iskustvo kuhanja ikad! Ali bilo je dana kad sam kampirala tijekom hladnijeg i kišnog vremena pa sam doista kuhala unutar kombija. Malo je skučeno, ali može se, samo treba otvoriti prozore zbog vlage i prozračiti.

Jednostavno, a fino

Dakle, što je sve potrebno za kuhanje u kombiju? Prvo, kuhalo za kampiranje i mala plinska boca. Kuhalo palim s upaljačem na koji sam zalijepila magnet tako da mi on uvijek stoji na zidu da ga ne moram tražiti uokolo. Što se plinske boce tiče, vrlo sam oprezna s obzirom na to da boravim i spavam u kombiju pa zatvaram ventil nakon korištenja plina i noću uvijek imam malo otvoren prozor.

Ovog puta kuham kremastu tjesteninu (špageti zauzimaju manje mjesta u špajzi od druge tjestenine), s lukom, češnjakom, gljivama, kukuruzom, sirom za topljenje i vrhnjem za kuhanje. Konzerve s hranom (gljive, kukuruz) idealne su za ovu vrstu “low budget” kampiranja. One smanjuju mogućnost kvarenja hrane i nastanak probavnih problema. Začine držim u praktičnim posudama na magnet koje stoje na kuhalu, a mogu ih postaviti i na zid kombija.

Na plinskom kuhalu jelo se vrlo brzo priprema što je super jer se na putu obično zaboravi na glad, a kad se glad konačno osjeti onda je već izmakla kontroli i treba se brzo nešto staviti u usta. Dok se jelo kuhalo, izvadila sam sklopivi stol i stolce od ispod kreveta i pripremila ih za objed. Od posuđa, čaša i pribora za jelo, koristim one za kamping. Sviđa mi se što su sklopivi i lagani, a istovremeno i funkcionalni. Dovoljno je uzeti dva plitka i dva duboka tanjura, jedan mali lonac i tavu. Ponesite i kuhinjsku krpu, podmetač i dasku za rezanje da zaštitite sebe i namještaj.

Odmor na plaži

Nakon što smo se fino najeli, legli smo na plažu odmoriti i dobiti boju. Kad nam je postalo vruće rashladili smo se u rijeci i kartali na ručniku. Sven je pobijedio, ali je ipak spremio suđe, a ja sam, zasluženo, odmarala u hammocku (visećoj ležaljci).

Pratite nas i dalje jer smo tek na pola puta, a još nas štošta čeka!

Sadržaj producirao RTL Digital u suradnji s partnerom Dormeo