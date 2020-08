Prvi dan putovanja: Na “moru” u kontinentalnoj Hrvatskoj

Dormeo

Ujutro sam skupila Svena i krenuli smo na naše četverodnevno putovanje kombijem. Oboje smo bili jako uzbuđeni. Sven zato što nije imao pojma što ga sve čeka i kuda ga vodim, a ja zato što sam bila organizatorica i željela sam približiti Svenu drugačiji stil putovanja na najbolji mogući način. Isplanirala sam gdje idemo i što ćemo raditi, ali čar je i u onim neplaniranim trenucima koji začine svako putovanje.

Koliko košta preuređenje kombija u dom na kotačima?

Tijekom vožnje do prve lokacije, Sven je oduševljeno komentirao Bepa i ispitivao me pojedinosti oko kupnje i uređenja kombija te koliko me to sve koštalo. Obzirom da je to prvo što zanima većinu ljudi koje srećem putem, sastavila sam cijeli popis ulaganja s okvirnim cijenama:

Kombi – 17.000 kn

– 17.000 kn Upravna pristojba (prijenos vlasništva): 470 kn

(prijenos vlasništva): 470 kn Detaljan servis (mijenjanje kočnica i auspuha) – oko 4.000 kn

(mijenjanje kočnica i auspuha) – oko 4.000 kn Pranje kombija – 50 kuna

– 50 kuna Stiropor (za izolaciju) – oko 50 kn

(za izolaciju) – oko 50 kn Drvene letve – oko 200 kn

– oko 200 kn Kamena vuna – oko 200 kuna

– oko 200 kuna OSB ploče – oko 300 kuna

– oko 300 kuna Pvc podna obloga (izgled dasaka) – 500 kn

(izgled dasaka) – 500 kn Potrošni materijali – oko 1000 kuna (silikoni, ljepila, ljepljive trake, pištolj za silikon, bijeli sprej, aluminijska folija s mjehurićima…)

– oko 1000 kuna (silikoni, ljepila, ljepljive trake, pištolj za silikon, bijeli sprej, aluminijska folija s mjehurićima…) Alat – oko 500 kuna (ostalo sam posudila od tate i prijatelja)

– oko 500 kuna (ostalo sam posudila od tate i prijatelja) Deflektori (vjetrobrani za prednja bočna stakla) – 300 kn

(vjetrobrani za prednja bočna stakla) – 300 kn Kuhalo za kampiranje – 160 kn

– 160 kn Plinska boca 3 kg – 320 kn

– 320 kn Ventil za bocu za plin – 56 kn

– 56 kn Crijevo i regulator za plin – 120 kn

– 120 kn Punjač i pretvarač struje 12v (za punjenje mobitela i laptopa) – 750 kn

(za punjenje mobitela i laptopa) – 750 kn Zastori – oko 500 kn (materijali, kukice, porubljivanje)

– oko 500 kn (materijali, kukice, porubljivanje) Krevet (drveni) – oko 1000 kn

(drveni) – oko 1000 kn Nadmadrac Dormeo Aloe Vera Orthocell – 299 kn (sada je na akciji od 50%) x 2 (za mene i suputnika)

Ovo je sve ono prvo i osnovno. Naravno, tu su i jastuci, posteljina, posuđe, stvari za kampiranje, maleni tuš i slično, ali ovo gore je ono najvažnije što trebate imati na umu kada se odlučujete za pothvat kupnje kombija za putovanja. Naravno, da uz sebe nisam imala ljude koji me vole i koji su mi bili spremni pomoći s materijalima, alatima i vlastitim rukama, sve skupa bilo bi puno skuplje i teže izvedivo. Tako da imam sreće i zahvalna sam svima koji su mi pomogli!

Stigli smo na “more”!

Razgovarajući o Bepu, vrijeme nam je proletjelo i ubrzo smo stigli do našeg prvog odredišta, “Marine Prelog”! Ne znam jeste li znali da na sjeveru Hrvatske postoji marina. Ona se nalazi u Međimurskoj županiji, na jezeru HE Dubrava. Ovo mjesto nudi atmosferu i mogućnosti morskog turizma. Osim kupališta, nautičkog kluba, beach bara, restorana i čamaca, „Marina Prelog“ idealno je mjesto za odmor kampista, trkača, biciklista i nautičara. Brojni zaljubljenici u prirodu uz jezero pronalaze miran kutak za odmor i rekreaciju te toliko potreban prostor za „bijeg“ od užurbane i stresne gradske svakodnevnice. Prema tome, “Marina Prelog” je raj za sve one koji žele uživati u prirodnom ambijentu, šetajući, pecajući i ploveći Dravom.

SUP-anje na jezeru

Mi smo ovoga puta izabrali jednu sasvim drugačiju aktivnost na jezeru – “SUP-anje”. SUP (stand up paddleboard) savršen je dodatak za aktivnost na jezeru. Zauzima malo mjesta u kombiju, u garaži ispod kreveta, brzo se napuše, a s njim možemo istraživati jezero i biti fizički aktivni. Putujući u kombiju, dosta vremena se provede za volanom pa nemojte zaboraviti na aktivnost. Ja sam već veslala na SUP-u, a Svenu je ovo bilo prvo iskustvo. Oboje smo bili oprezni trudeći se da ne izgubimo balans i ne padnemo u jezero. Iako smo na kraju ipak uspjeli ostati suhi, bilo nam je zabavno.

Popodnevni spavanac

Dok se SUP sušio na suncu kako bismo ga mogli pospremiti u njegov ruksak, Sven i ja smo prošetali uz jezero, spremili SUP, fino jeli i bili mrtvi umorni od zraka. Taman kad sam počela svirati ukulele, vidjela sam da je Sven već zaspao, a ni meni nije trebalo dugo da mu se pridružim. Obožavam spavati okružena zvukovima i mirisima prirode, a u Bepu se tako dobro naspavam.

Sadržaj producirao RTL Digital u suradnji s partnerom Dormeo