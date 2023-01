Direktor Total Croatia Newsa i autor knjige "Croatia: A Survival Kit for Foreigners" Paul Bradbury koji živi u Hrvatskoj već 20 godina upoznaje strance s životom u Hrvatskoj. Britanac je na svom Youtube profilu objavio novi video u kojem je prepričao kako je 2002. godine kupio kuću na Hvaru.

"2002. živio sam u Somalilandu (bivša britanska kolonija, de facto nezavisna republika koja se nalazi na Afričkom rogu unutar Somalije, op.a.), prodao sam kuću u Velikoj Britaniji i tražio nekretninu u Europi, negdje na obali. Otišao sam do prijateljice u Sarajevo koja mi je odlučila pokazati Jadransku obalu", započeo je Bradbury.

"Završio sam na Hvaru, imali smo jedan vikend da nađemo nekretninu. Bila je Velika Gospa, veliki blagdan u Hrvatskoj, mnogo ljudi... Jelsa je bila krcata. Odlučio sam kupiti kuću, za 41.000 eura. Sljedeći dan, nedjelja, otišli smo u Hvar kod odvjetnika. On je prosuo pepeo cigarete preko ugovora od jedne stranice, a ja sam dao polog", prisjetio se.

'Najbolja odluka u mom životu'

"Vratio sam se u rujnu, otišao kod javnog bilježnika, pokupio ključeve i otišao u kafić na piće, da proslavim. Uočio sam da je mjesto praznije nego mjesec prije", ispričao je te dodao da ga je u narednim mjesecima začudilo i zabrinulo kako se sve više skraćuje radno vrijeme obrta, a zatim i kad se zatvorio restoran u koji je išao svaki dan.

"Pitao sam kad otvaraju, a oni su mi rekli da otvaraju u svibnju i nasmijali mi se kad sam rekao da ja tu živim cijele godine. Tad sam shvatio da sam došao živjeti u mjesto na otoku koji je poznat po turizmu od tri mjeseca godišnje. Brinulo me hoće li biti trgovine zimi. Postalo je hladnije pa sam shvatio da nemam ni grijanje jer je to vikendica. Brinuo sam se jesam li se zaletio, no ispalo je da je to bila najbolja odluka u mom životu", zaključio je.