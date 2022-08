Direktor Total Croatia News i autor knjige "Croatia, a Survival Kit for Foreigners" Paul Bradbury na YouTubeu je objasnio svojih pet omiljenih riječi i fraza na hrvatskom jeziku.

Paul već 20 godina živi u Hrvatskoj, a tvrdi da je hrvatski jezik prekrasan te da ima izuzetno bogat rječnik.

"Hrvatski je jedan od najčudesnijih jezika na svijetu. I želim vam pričati o svojih pet omiljenih riječi u hrvatskom jeziku", kazao je.

'Ajme meni!'

Jedna od njegovih omiljenih fraza je "Ajme meni!". "Prva je toliko popularna kod mene i drugih stranaca da sam je počeo koristiti i na engleskom. Ajme meni! Kratka verzija je ajme. Kada stvari u životu ne idu dobro, onda je ajme. Ajme meni!", istaknuo je.

Potpis

Paulova druga omiljena riječ je "potpis" za koju kaže da je fantastična te da osobito zabavlja ljude iz engleskih govornih područja.

"To je zapravo bila druga riječ koju sam naučio, nakon punomoći, kad sam kupovao stan na Braču. Govornicima engleskog je ovo toliko smiješna riječ da je australski par na Braču osnovao tvrtku Potpis d.o.o. Kad netko nema novca, u engleskom kažemo da nemaju lonac u koji bi pišali, to jest 'a pot to piss in', i zato mi je ta riječ smiješna", pojasnio je.

Vukojebina

Na trećem mjestu Paulove ljestvice nalazi se riječ "Vukojebina".

"To je mjesto gdje većina turista ne ide, mjesto koje nije jako popularno, neprivlačno je i ako bih morao pristojno to prevesti, rekao bih da je to mjesto gdje vukovi postaju romantični", ispričao je Paul.

Radodajka

Paulova četvrta omiljena riječ je "radodajka". "Sretno sam oženjen za Hrvaticu gotovo 20 godina, upoznao sam je dosta mlad i nikad nisam imao priliku upoznati neku radodajku, ali čuo sam da su jako zabavne", kazao je.

Vukojebina radodajka

Na petom mjestu nalazi se kombinacija treće i četvrte riječi: "vukojebina radodajka".

"Vukojebina radodajka, na engleski bih to preveo kao 'djevojka iz Newcastlea u petak navečer'", istaknuo je Paul.