Vidite li i vi nešto sumnjivo? Ruke tjelohranitelja kralja Charlesa izazvale teoriju zavjere

Kralj Charles, premijer Keir Starmer i zamjenica premijera Angela Rayner prošetali su neki dan Cornwallom i podružili se s građanima, no u neočekivanog glavnog junaka društvenih mreža prometnuo se kraljev tjelohranitelj.

Naime, mnogima su u oči upale njegove ruke, koje je čitavo vrijeme držao tako nepomično da su mnogi zaključili kako je tijekom obilaska koristio lažne.

"Sigurni smo da je prave držao ispod kaputa na oružju spremnom za oporabu", istaknuli su korisnici društvenih mreža, koji su usto naveli da je to učestala praksa kakvom se koriste agenti sigurnosnih službi.

Video je u nekoliko dana skupio više od pet milijuna pregleda na TikToku, u međuvremenu postao viralan i na Redditu, što je nagnalo britanske novinare da istraže imaju li takve tvrdnje ikakvo uporište u stvarnosti.

Odgovor na to pitanje portalu Metro dao je Will Geddes, jedan od vodećih svjetskih stručnjaka za borbu protiv terorizma, ekspert za sigurnost s više od 30 godina iskustva na tom području.

"Ne, to definitivno nisu bile lažne ruke. Mogu razumjeti zašto se to nekim ljudima tako učinilo, ali takvom se strategijom tjelohranitelji u Velikoj Britaniji ne služe. To se možda koristi u SAD-u, ali ne i kod nas", kazao je.

A da je bio u pravu, potvrdit će vam i detaljčić iz snimke koji je očito mnogima promaknuo. Zastanete li na 28 sekundi, primijetit ćete i sami da je dotični gospodin u jednom trenutku ipak pomaknuo najmanji prst lijeve ruke.