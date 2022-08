DOTJERALA SE / Žena s 'najvećim obrazima na svijetu' pokazala potpuno novi ekstrem: 'Ako me danas vidite u gradu s rogovima...'

Ukrajinska manekenka Anastasia Pokreshchuk koja je poznata po tome što ima "najveće obraze na svijetu" u čelo si je ubrizgala više filera, pa izgleda kao da ima rogove, piše Daily Star. Ona se 11. kolovoza na svom Instagramu pohvalila novim zahvatom te pokazala kako dobiva injekcije u čelo, a imala je male izbočine iznad obrva. Svoje pratitelje upozorila je da se ne zgroze ako je kasnije tog dana vide s "rogovima". Anastasia je priznala da je zabrljala kada si je sama davala injekcije. "Ako me danas vidite u gradu s rogovima, ne bojte se. To će proći do navečer. Spašavanje mog čela botoksom – nemojte si sami ubrizgavati botoks. Roman je najbolji doktor na svijetu. On uvijek zna što treba učiniti kada ja napravim problem", istaknula je. No, njeni pratitelji su ipak ostali šokirani. "Nakon tvojih obraza, nitko se neće čuditi tvojim rogovima", poručio joj je jedan od njih. Podsjetimo, Anastasia je s 26 godina ugradila svoj prvi filer u lice, a jagodice su joj tada počele stršiti. Ona je, potom, stavila filere u usne te je ubrizgala botoks u čelo. Kako bi se istaknula iz gomile, Anastasia je svoju ravnu kosu obojila u Barbie ružičastu te joj je životni cilj imati "najveće obraze na svijetu".