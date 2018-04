PLAŠI JE ZARUČNIKOV OGROMAN PENIS: ‘Seks mi je s njime jako bolan i bojim se za budućnost naše veze’

On je imao isti problem i sa svojim dvjema bivšim djevojkama

Mlada je žena zaljubljena u svog zaručnika i zaista smatra da je on njezina srodna duša, ali ajko je muči veličina njegove alatke, zbog čega nije sigurna hoće li njihov brak opstati. U očaju se javila stručnjakinji za odnose britanskog portala The Sun Deidre Sanders.

Plaši je pomisao na seks

Draga Deidre, strašno se bojim da nikad neću moći zasnovati obitelj jer mi je seks prebolan. Ja imam 29, a moj zaručnik 32 godine. Zajedno smo šest godina i seks nam je uvijek bio težak jer je on zaista vrlo obdaren. Vjenčat ćemo se kasnije ove godine i želimo zasnovati obitelj. On je imao isti problem i sa svojim dvjema bivšim djevojkama, ali ja nisam imala takav slučaj u prijašnjim vezama. Plaši me i sama pomisao na seks s njime.





Deidre odgovara

Samo te pomisao na bol sprječava da se opustiš i zbog toga nisi dovoljno vlažna prije spolnog odnosa. Vagina je dovoljno velika da kroz nju prođe bebina glava, tako da je moguće imati ugodan seks, iako on treba biti pažljiv. Istraži vlastito tijelo tako da se igraš sama sa sobom, a onda ćeš i njemu znati pokazati što te napaljuje.