ODVRATNA PRIZNANJA PRELJUBNIKA: ‘Imamo djecu zajedno, a ona nema pojma da sam napumpao drugu’

Upozoravamo, od nekih će vam se objašnjenja istinski smučiti

Svatko tko je jednom bio prevaren konstantno će se pitati zašto ga je partner tako ružno izdao. I dok većina razbija glavu nekim velikim i teškim mogućim razlozima, često se preljub dogodi ni iz čega, u trenutku slabosti, bez previše razmišljanja. U to će vas uvjeriti ova anonimna priznanja korisnika aplikacije Whisper. Oni su posve otvoreno naveli zašto su prevarili ili još uvijek varaju u vezi/braku.

Drugoj napravio dijete

“Oženjen sam prekrasnom ženom, ali ne mogu je prestati varati. Imamo djecu zajedno, ali ona nema pojma da sam napumpao drugu ženu.”

“Prije nego što sam znala da je on pravi za mene, prevarila sam ga nekoliko puta. On je to znao, ali svaki put me primio natrag. Plačem svaku noć zbog toga što sam mu napravila. Ne mogu si oprostiti što sam ga povrijedila.”

“Ne mogu prestati šarati okolo iako nemam razloga. Žena mi je bomba i nemamo nikakvih problema u spavaćoj sobi. Ali ja si ne mogu pomoći, to je poput droge.”

“Više puta sam prevario bivšu i iskreno mi je žao zbog toga. No, s druge strane se opravdavam time što nije spavala sa mnom mjesecima u to vrijeme. Prekinuli smo, a ona to nikad nije saznala.”

ŠOKIRAT ĆE VAS ZAŠTO ŽENE UISTINU VARAJU: Preljubnice priznale što ih navodi na seks s drugim muškarcima

Trenutak slabosti

“Ponovno sam ga prevarila sinoć. Nismo se čuli dva dana. Više od svega bih voljela prekinuti tu vezu, ali moj dečko mi ne posvećuje dovoljno pažnje ni da bih se potrudila ostaviti ga.”

“Prevario sam djevojku više puta. Trenuci slabosti koji se nikad neće ponoviti. Ne planiram joj to reći jer su to sve bile pogreške i jer je previše volim.”

“Prevarila sam ga odmah na početku veze i on zna za to. Ono što ne zna je da sam to opet napravila otkad smo se zaručili. S istom osobom.”

“Stalno varam dečka. Kad nismo zajedno, glumim da sam solo, a on o tome nema pojma i misli da sam najbolja na svijetu.”

Karma je kuja

“Ponovno sam ga prevarila. Moj suprug mnogo putuje poslovno i jednostavno se osjećam usamljeno kada ga nema. Ne znam kako da prestanem.”

“Kada ljudi kažu da su oni koji varaju najgori ološ, to boli jer sam i ja prevarila dečka više puta. Oprostio mi je i nastavili smo dalje, ali to me uvijek podsjeća na moje pogreške.”

“Varao sam suprugu s različitim ženama jer mi ona jednostavno više nije privlačna.”

“Mog dečka su tri puta premještali u vojsci. Svaki put sam ga prevarila, s mnogima. Nije me briga jer bi on vjerojatno jednako postupio na mom mjestu.”

“Prevarila sam muža nekoliko puta, što on nikada nije saznao. Sada se razvodimo jer je on prevario mene i otišao s drugom ženom. Karma je kuja.”