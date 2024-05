Kako znati kada je veza osuđena na propast? Prema riječima stručnjaka, postoji jedan jasan znak, piše Indy100.

Nažalost, ljudi se rastaju iz raznih razloga i iako ne postoje dva ista para, postoji jasan znak koji, navodno, označava kraj većine veza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedan je korisnik Reddita u temi pod naslovom "Što ukazuje na to da 'nećemo dugo trajati'" otkrio savjet koji mu je dao bračni savjetnik.

Prema njemu, pokazatelj neuspješne veze je prezir među partnerima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jednom sam bio na zabavi i tamo je bila bračna savjetnica koja je radila 20-ak godina u savjetovalištu za parove. Pitao sam je koji je znak broj jedan da par neće uspjeti. Rekla je bez oklijevanja 'Ako jedna osoba pokaže prezir prema osjećajima druge, gotovo je!'", napisao je reditor.

Foto: Shutterstock

Mikro varanje uništava veze

Terapeutkinja za parove i edukatorica Kristen Mark za The Knot je pojasnila što je to, ustvari, prijezir: "Ismijavanje vašeg partnera, kad mu se drsko obraćate ili koristite sarkazam kako bi ga ismijavali, sve su to primjeri prezira".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Još jedna stvar koja sigurno neće pomoći vezama je koncept "mikro varanja". To je složen oblik flerta, a ono što razlikuje jedno od drugog ovisi o namjeri. Ponašanja su subjektivna za svaki pojedinačni odnos.

Primjerice, dok jedan par može "flertovanje s barmenom" smatrati mikro prevarom, drugi bi to mogli isključiti kao bezopasno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Psihologinja Hannah Paull za Indy100 otkrila je da je to u biti "skoro pa varanje, što znači da niste u potpunosti seksualno ili emocionalno stupili u vezu s drugom osobom izvan veze, ali ste sigurno bili na granici, nadajući se da vas neće uhvatiti".

POGLEDAJTE VIDEO: Split se priprema za najveću feštu u godini: Doznajemo tko će zabavljati građane i njihove goste