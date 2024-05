Postoje neke teme koje će muškarci radije ispričati svojim prijateljima, nego ženi. Razlog je to što, kada muškarac bude iskren, može se dogoditi da se ženi ne sviđa poneka kritika. Muškarci se tada povlače, a o svojim problemima pričaju s prijateljem. Evo koje su to najčešće stvari koje muškarci ženama prešućuju.

Seksualni odnos

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarci vole seks, promjene u krevetu, novosti. Otvoreni su za sve i vole aktivne partnerice. Kad počnu razgovarati sa ženom o tome, može se dogoditi da ih one krivo shvate. Žene se mogu osjećati kao da im muškarac nešto zamjera, umjesto da se potrude shvatiti muškarca i uvesti neke novosti. Muškarci se tada počnu jadati svojim prijateljima, a sa ženom ne vode više takve razgovore.

Foto: Shutterstock Prosječan broj intimnih partnera u životu bio je devet, što bi značilo da su Hrvati i Belgijanci ispod prosjeka sa 7,5 intimna partnera tijekom života.

Gdje je romantika?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žene često zahtijevaju od partnera više romantike. U to spada poduzimanje prvog koraka, maženje, ljubljenje. Ako želite više pažnje ili zagrljaj, onda mu to recite. Muškarci ne mogu čitati ženine misli.

Vole stvari koje vi mrzite

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarci često lažu kada kažu da ne vole crtane filmove, akcijske filmove, Simpsone i sl. Te stvari često gledaju jer ih opuštaju i ne traže neki veliki angažman, no mogu i bez toga. Ako želite raditi nešto pametnije, trebate pronaći način da im to predstavite.

Ispunjavaju ženama želje na silu

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarci često pristaju raditi stvari koje žene žele samo da bude mira u kući. Ako osjetite nekad nelagodu kod partnera kada idete na ples, ne ljutite se. Lijepo je od njega što je pristao usrećiti vas, iako njemu ne odgovara ta vrsta zabave.

On nije vaš grijač

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nekim muškarcima smeta to što su vam stopala uvijek ledena i što ih on mora grijati, no neće vam to reći. Naravno, postoje i oni kojima to paše. Uzmite termofor ili dodatnu dekicu u krevet.

Foto: Shutterstock

Razgovor bez velikih priprema

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada im kažete da želite razgovarati, muškarci najčeše pomisle da su nešto pogriješili. Tada većina njih ima potrebu braniti se. Kako biste to izbjegli, započnite razgovor bez dugih uvoda i priprema.

Ne vole dejtanje

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Muškarac ne voli ići na dejtove jer mora lagati. Njegov najsretniji dan jest kada više ne mora lagati ili skrivati istinu kako bi osvojio ženu, prenosi Your Tango.

POGLEDAJTE VIDEO: Muškarci nosili svoje žene satima, neki se i onesvijestili. Oboren i rekord, pogledajte za koliko