Žena koja se javila u radio emisiji "Will and Woddy", htjela je ostati anonimna. Otkrila je da joj se sviđaju samo oženjeni muškarci, piše Daily Mail. Objasnila je da se ne osjeća krivom, niti da radi išta loše. Razlog je taj što ju je bivši suprug prevario, a njezino priznanje izazvalo je burne reakcije.

"S oženjenim muškarcima izlazim već otprilike četiri godine, otkad sam napustila muža. Iskreno, to je super, ne treba im puno vremena da odluče da su spremni uništiti svoju obitelj zbog mene", rekla je i otkrila da je bila sa šestoricom zauzetih do sada. Suprug joj je bio nevjeran tijekom braka.

Draže joj je biti ljubavnica

"Nekada sam tim djevojkama slala fotografije s dokazima da je on moj muž, da imamo djecu i da živimo zajedno. Ipak, manjak poštovanja s njihove strane doveo me do toga da bih ja radije bila na njihovom mjestu", rekla je, a voditelj ju je pitao: "Razlog zbog kojeg si ostavila muža je taj što te je varao, a kako bi se zaštitila od toga, ti si sada ta koja ima odnose s oženjenim muškarcima?"

"Da, to potvrđuje da su svi muškarci isti jer svi to rade", rekla je i naglasila da ne koristi aplikacije za upoznavanje poput Tindera. Zauzete upoznaje uglavnom putem Instagrama.

Nakon što su slušatelji čuli njezinu priču, komentirali su cijelu situaciju: "Ona je slobodna, radi što želi."

"Kriva je, ne bi trebala izlaziti s oženjenim muškarcima. Krivim muškarce što varaju svoje žene, a ne ljubavnice", "Potrebna joj je stvarna psihološka pomoć ako je njezin način da se nosi s preljubom takav da želi samo oženjene muškarce koji varaju svoje žene. To je odvratno i ne zaslužuje suosjećanje. Bez riječi sam. Od ovoga mi je muka", "Ona je slobodna, nema obveze prema nikome. Nitko ne govori o tim ljudima? Imaju obitelji", glasili su ostali komentari.

