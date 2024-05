Postoji beskonačan popis imena među kojima možete birati kada se radi o davanju imena djetetu, a inspiraciju možemo dobiti s niza različitih mjesta, od naših omiljenih TV emisija do izgubljenih voljenih osoba.

No, jedna je žena na Redditu ispričala kako je ostala užasnuta nakon što je otkrila da ime koje je njezin dečko odabrao za njihovu kćer nije tako nevino kao što se čini.

Žena je rekla kako je njezin partner njihovu djevojčicu nazvao Carly, no ne bi to bilo tako užasno, da inspiracija nije potekla od njegove bivše djevojke koja se tako zove.

Nazvao kći po bivšoj

U objavi na Redditu, mama je tvrdila da nije znala za bivšu njezinog dečka kad su dobili kćer te da ju je upoznala tek na srednjoškolskom okupljanju na koje je došla sa svojim partnerom. A nakon što je priznao da ga je ona inspirirala ime, žena je prekinula s njim jer je također tvrdio da "još uvijek voli" svoju bivšu ljubav.

Foto: Shutterstock

"Išli smo na srednjoškolsko okupljanje mog bivšeg gdje sam upoznala djevojku po imenu Carly. Dobivala sam hranu kad sam čula kako svojoj bivšoj kaže 'moja kći se zove Carly, baš kao i ti.' Ignorirala sam to sve dok nismo došli kući. Pitala sam ga o tome i on je priznao da nije samo smislio ime, već je nazvao našu kćer upravo po njoj. Također je priznao da su na okupljanju razgovarali jedno o drugome i da su još uvijek zaljubljeni. Čak su i izašli na spoj, ali rekao je da su bili samo prijatelji", ispričala je žena na Redditu.

Tražio je povratak

Mama i njezina kći odselile su se nekoliko mjeseci kasnije i sada im je "sjajno", ali stvari su se promijenile sada kada njezin dečko želi "drugu priliku". Tvrdila je da je hodao s Carly nakon njihovog prekida i da je ona sada trudna, ali već su prekinuli i on se sada želi vratiti.

Četvrtina ispitanih otkrila je da se njihov odnos značajno promijenio nakon rođenja djece, kao i da je tada došlo do pritiska koji je uzrokovao narušavanje odnosa.

"Nedavno mi je rekao da zaslužuje drugu priliku. Misli da pretjerano reagiram i da je to 'samo ime'. Njegova mama mi je rekla da je to samo ime i da je to obična pogreška.

Stalno je govorio da smo toliko naporno radili da izgradimo ovu obitelj i kako je odbačen zbog jednostavne pogreške, on i dalje vjeruje da je to samo ime i da ću to preboljeti jednog dana. Rekao mi je da mrzi što mu nisam mogla jednostavno oprostiti zbog naše kćeri", otkrila je.

Korisnici Reddita strogi

Međutim, komentatori objave čvrsto su bili na ženinoj strani, a mnogi su tatu označili kao "u zabludi" i inzistirali na tome da mama nije kriva što je njihovoj vezi došao kraj. "Ovaj tip je u zabludi. Uopće ne pretjerano reagiraš. Zadrži svoj odnos s njegovim roditeljima, ali mu se nemoj vraćati!", rekla je jedna osoba.

Foto: Shutterstock

Druga osoba ipak smatra da je pretjerano postupila. "Ne odbacujete ga zbog imena. Odbacujete ga zbog prevare sa ženom kojom je toliko opsjednut da je svoje dijete nazvao po njoj",napisala je druga osoba, dok jedna tvrdi: "Ja bih zakonski promijeniti ime moje kćeri."

