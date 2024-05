Čitatelj portala Moje vrijeme, koji se potpisao pseudonimom Mirko Nemirko, a koji je vitalni šezdesetogodišnjak i vlasnik tvrtke za intelektualne usluge, otkrio je da ima 32 godine mlađu djevojku.

Mirko je napisao da je prošle godine odlučio uživati u životu te da zato više ne radi po cijele dane.

"Nakon burnih godina provedenih u poslovnom svijetu kao poduzetnik, shvatio sam da svoje vrijeme ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Zato sam prošle godine odlučio više uživati u životu i polako smanjivati vlastiti poslovni angažman. Mislim raditi još najmanje deset godina, ali sada znam da ne moram raditi od jutra do mraka", otkrio je.

Mirko je razveden, a bio je u braku sa svojom vršnjakinjom. On sada ljubi djevojku koja ima 28 godina te koja mu pomaže kod reorganizacije života.

Foto: Shutterstock

Ne bojte se ljubavi u zrelim godinama

"Samostalna je, inteligentna i uspješna. Završila je fakultet, ima pristojno plaćen posao i roditelji su je stambeno zbrinuli. Financijski je neovisna, a naša veza je ispunjena ljubavlju, razumijevanjem i podrškom", istaknuo je.

Mirko je poručio svojim vršnjacima da se ne boje ljubavi u zrelim godinama.

"Iz svog iskustva mogu reći da ako pazite na zdravlje, ako pazite što jedete, ne pijete i ne pušite, ako kontrolirate težinu, tlak i masnoće, dovoljno spavate i bavite se sportom, vaš ljubavni život neće imati trajanje", kazao je.

"Preporučio bih jogu koja će vam smiriti um i probuditi tijelo. Uz to, pokušajte planinarenje jer će vas priroda podsvjesno podsjetiti na to što znači biti muškarac. Vaša partnerica će to nagraditi", zaključio je Mirko.

