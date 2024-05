Muškarac je zbog svog prisustvovanja konferenciji u Miamiju zamolio svoju suprugu da pođe s njim, ali kada je kupovao avionsku kartu za nju, ona nije bila zadovoljna njegovim prijedlogom.

Žena je znala da suprugu ta konferencija puno znači te da je poslan zbog svog napornog rada, ali ju je iritirao njegov prijedlog da ona treba letjeti u drugoj klasi zbog njega. Tako je svoje iskustvo ispričala korisnicima Reddita te je dodala da se neslaganje pretvorilo u svađu u kojoj joj je suprug nerado ustupio svoje mjesto u prvoj klasi.

Posebna čast zbog sudjelovanja

U objavi je objasnila: "Odabrali su samo njega i nekoliko njegovih suradnika od toliko kandidata, tako da je to bila velika čast. Iz tvrtke su im rekli da smiju povesti svoje partnere, ali da neće tražiti avionske karte za nas pa ako nas žele dovesti, moraju kupiti karte iz vlastitog džepa."

Dodala je da je rekao da si ne mogu priuštiti da oboje lete prvom klasom pa je pitao može li ona letjeti ekonomskom dok bi on uzeo kartu za prvu klasu koju mu je poslodavac kupio. Zatim je rekla: "Ovo me stvarno jako zasmetalo. Znam da bi karta za moju prvu klasu malo opteretila naš budžet, ali kakav je to muškarac koji leti u prvoj klasi dok mu žena sjedi u ekonomskoj. Upravo sam ga to pitala i on je odgovorio: 'Vodim te sa sobom na moje poslovno putovanje. Zaslužio sam svoje mjesto u prvoj klasi marljivim radom. To je moja nagrada."

Foto: Shutterstock

Na kraju ga je nagovorila

"Ali inzistirala sam na tome da - ako si mi zaista ne možemo priuštiti mjesto u prvom razredu, da on kao džentlmen ustupi svoje mjesto meni. Svađali smo se, ali na kraju mi je pristao ustupiti svoje mjesto", objasnila je. Suprug je bio ljut na nju te i dalje smatra da je dovoljno naporno radio da zasluži to mjesto.

Mnogi su podržali muškarca i rekli da se njegova supruga ponaša nerazumno. Jedna osoba je napisala: "Poslodavac mu je kupio kartu za prvu klasu. Kakva je to žena koja inzistira da suprug odustane od karte koju je njegov poslodavac platio u njegovo ime kako bi ona mogla malo živjeti?"

Još jedna osoba se složila: "Totalno sebično. Ne mogu vjerovati da bi ga natjerala da ustupi svoje mjesto. Dušo, tu si potpuno u krivu", piše Mirror.

Foto: Shutterstock

