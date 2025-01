Žene joj plaćaju da ulovi nevjerne partnere na djelu: 'Ovo je znak za uzbunu'

Madeline Smith, profesionalna lovkinja na preljubnike, svojim je radom pomogla stotinama žena koje su sumnjale u vjernost svojih partnera. Na taj je način otkrila zanimljive činjenice o preljubnicima. Između ostalog otkrila je neobičnu poveznicu između zanimanja i nevjernih muškaraca.

Ova 30-godišnjakinja obavila je više od 5.000 testova u posljednje tri godine te razotkrila brojne nevjerne muškarce. Koristi različite metode, uključujući kontaktiranje muškaraca putem društvenih mreža. Kada odgovore, snima sve dokaze i vraća ih sumnjičavim ženama koje za njezine usluge plaćaju od 60 eura na više.

Zahtjeva za njezinim uslugama ne nedostaje, a Madeline tvrdi kako žene najčešće varaju policajci. Njezinu tvrdnju podržava i anketa internetske stranice za afere Illicit Encounters, koja je također smjestila policajce među najveće preljubnike.

"To su ljudi koji rade u zahtjevnim službama, poput vatrogasaca, policajaca, vojnog osoblja i medicinskih tehničara. Po mom su iskustvu oni zaista najčešće spremni na preljub'', kaže Madeline.

"Vjerojatno sam uhvatila više od 100 policajaca na djelu, otkako sam počela raditi ovaj posao. Stekla sam dojam kako oni uvijek traže priliku'', dodaje.

'Oni koji pokazuju mišiće'

Kako tvrdi Madeline, osobni treneri i muškarci koji redovito idu u teretanu, odmah su na listi najčešćih preljibnika iza policajaca.

"Kad vidim određeni profil muškarca, znam da su preljubnici", kaže. "Osobni treneri i ljudi koji često idu u teretanu spadaju u ovu kategoriju. Oni koji objavljuju slike svog napretka ili fotografije na kojima pokazuju mišiće. Jedna fotografija iz teretane tu i tamo nije problem, ali kada je to njihov identitet, to je veliki indikator'', uvjerena je da su to znakovi za uzbunu.

Također je istaknula da je loš znak kada muškarci objavljuju puno fotografija s putovanja i sami su na njima. "Vjerojatno su s nekim, najvjerojatnije s partnericom, ali ne žele da itko zna. Zašto? Jer vjerojatno varaju."

Madeline tvrdi kako osobne trenere prema učestalosti preljuba slijede poslovnjaci i prodajni predstavnici koji često putuju na konferencije, pa su im samim time i prilike za preljub češće. Zatim odvjetnici, koji kako je rekla "naporno rade, ali se jednako jednako naporno i zabavljaju". Zanimljivo je da su na njezinoj listi po učestalosti preljuba liječnici, piše DailyStar.

