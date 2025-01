Na popisu najljepših i najružnijih gradova na moru i dva hrvatska: 'Ne želite biti tu'

4. Rovinj, Hrvatska - "Savršen, sa svojim primamljivim starim gradom smještenim na malenom poluotoku, s crkvom na vrhu brežuljka, Rovinj ima sve što vam je potrebno za odmor na plaži – ribarsku luku iz snova okruženu ribljim restoranima, plus moderne hotele i pouzdane ponuđače vodenih sportova. Uhvatite čamac do otočića Svetog Andrije s mirisom borova i okupajte se, pridružite se ronilačkom izletu do olupine Baron Gautsch ili vozite bicikl zelenim stazama parka Zlatni rt. Prošećite obalom uz zalazak sunca, ručajte brancina na žaru (Rovinj ima dva restorana s Michelinovim zvjezdicama) i zaokružite koktelima uz obalu uz svijeće", istaknula je Jane Foster.