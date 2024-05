Ljubavna priča Jelene iz Beograda i Mihaela iz Osijeka očarala je i dirnula do suza skoro cijelu regiju. Ona je na Instagram profilu Prijateljstvo BiH.SRB.HR.CG, uz preslatke obiteljske fotografije, otkrila da su se slučajno upoznali te da su u životu zaista svašta prošli, od suza do smijeha.

Zadesile su ih brojne nevolje, a Jelena i Mihael iz njih su izašli snažniji i s ogromnom međusobnom ljubavi.

Jelena je, između ostalog, otkrila da je jedva preživjela porođaj, a onda je saznala da je suprug vara. Mihael je, pak, bio u dugoj toksičnoj vezi koja je na njega ostavila negativne posljedice. Njihovu priču prenosimo u cijelosti.

"Ja sam Jelena iz Beograda, on Mihael iz Osijeka. Slučajno smo se upoznali, započeli priču i nismo ni slutili kamo to može odvesti. Ja sam razvedena, imam tri djevojčice koje su mi bile jedini izvor snage u prošlosti.

Porođaj s blizankama sam jedva preživjela, otvarana četiri puta, ostala bez svih organa, dva dana oživljavana iznova i iznova… i preživjela. Zato, kada sam saznala za prijevare bivšeg muža, znala sam da moram dalje, da sam preživjela s razlogom, zbog njih tri… Ispod moga osmijeha nije se vidio pakao kroz koji prolazim.

Foto: Instagram Jelena i Mihael s djecom.

Zaručili su se unatoč svemu

Mihael je imao dugu vezu iz koje nije uspio izaći na vrijeme dok nije ostavila posljedice na njegov psihosocijalni život.

I u tom kaosu koji smo živjeli, prepoznavali smo se, čuli, osjetili smo jedno drugo, jednostavno kliknuli. Emocije su došle same od sebe i krenulo je naše putovanje od 172 kilometra i jednom granicom između.

Počelo je u doba drastičnih mjera zbog pandemije, kada se nije smjelo putovati bez posebnog razloga. 'Što je bolji razlog od ljubavi?', pitah jednom na granici. I puštali su nas tako.

U početku nisam znala što očekivati… Ipak je to Osijek, ratom pogođeno područje. Iako kod mene nikada nije postojala podjela po nacionalnosti, znam da je vrlo vjerojatno da ću naletjeti na one koji ne misle tako. Njegova obitelj, prijatelji i okolina zato su me raspametili.

I mene i djecu su objeručke prihvatili i zavoljeli, što je, naravno, obostrano. Zaručili smo se. Unatoč udaljenosti, unatoč granici, unatoč tome što ne mogu više rađati… Nas petoro smo obitelj, ljubav i spremni smo se boriti do kraja za naš san i cilj", napisala je Jelena u svojoj dirljivoj objavi.

