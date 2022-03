Objavljujući anonimno na društvenoj mreži Reddit, novopečena supruga je objasnila da joj je muž namjerno uništio vjenčanicu na njihov veliki dan, a zatim rekao da to nije velika stvar.

Napisala je: “Još uvijek nemam pojma što mu se vrtilo u glavi da misli kako je to 'ništa' ili da 'nije velika stvar'."

Ispovijest novopečene supruge

“Doslovno se popiškio na moju vjenčanicu u noći našeg vjenčanja, unutar hotelske sobe", rekla je anonimna žena.

Zatim je dodala: “Neprestano sam vikala na njega WTF, a on je nonšalantno rekao da samo 'označava svoj teritorij' i pričao kako je to želio učiniti kad se oženi i da mi nije rekao jer je bio 100% siguran da bih se naljutila na njega, ali rekao je da je vrijedno toga jer je to morao učiniti. Nisam mogao vjerovati, ali on me uvjeravao da se mokraća lako ispere i da se ne trebam brinuti, ali sam bila tako ljuta i zgrožena onim što je učinio.”

Žena je dalje rekla da su njezine nade u intimnu bračnu noć bile uništene jer je te noći odbila čak i spavati u istom krevetu sa svojim novim mužem.

Nije se mogla seksati s mužem

Mlada je rekla: “Ponašao se kao da se ništa nije dogodilo i zapravo je očekivao seks, ali ja sam ga odbila."

“Jednostavno se ne mogu riješiti užasnog osjećaja i vida, nisam mogla ni spavati u krevetu s njim nakon toga”, dodala je.

Komentari korisnika

U komentarima su korisnici Reddita bili užasnuti muževim postupcima, a objava je postala viralna s više od 34.000 lajkova.

Jedan korisnik je rekao: "Tip je započeo kraj braka na početku."

“Pišaj na sve što mu je drago”, našalio se drugi, dok je treći rekao: “Idi po poništenje.”

Jedna žena je napisala: “Mislim, znati 100% da ćeš biti ljuta i svejedno to učiniti...očito zanemarivanje i nepoštivanje prvog dana."

“Smatram da je to ponižavajuće, a na taj poseban dan bilo bi 10 puta gore”, zaključila je druga žena, prenosi DailyStar.