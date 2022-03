5. "Neprestano me varao, a ja sam dobila HPV. Voljela bih da mu nisam dozvolila da me natjera da pomisli da doslovno haluciniram o njegovom ponašanju, ali dopustila sam mu. Slikala bih dokaze, a on bi rekao da sam to inscenirala. Čak sam se pokušala prijaviti u bolnicu zbog tih 'zabluda' za koje me uvjerio da imam, da bih na kraju umjesto toga otišala na terapiju. Šest mjeseci kasnije, shvatila sam da je problem bio on." 6. "Moja žena je prevarila svakog dugogodišnjeg partnera kojeg je ikada imala pa čak i svog prvog dečka s njegovim bratom! I pričala bi o tome gotovo kao da je ponosna na to, kao da su to zaslužili."