Janet (51) žali što se skrasila sa starijim mužem, Johnom (76) i u potrazi je za novim dečkom s kojim bi imala aferu.

"U raju sam! Gledam mladića kako se skida i otkriva svoje trbušne pločice. Visok, tamnoput i zgodan, moj je samo za jednu noć. Preda mnom ne stoji frajer od 40 i nešto. To je moj 76-godišnji suprug John koji trune u svojoj fotelji, skupljajući mrvice digestiva sa svoje klimave proteze. Moje sanjarenje je nestalo kao skinuto flasterom. Nije ni čudo što sam očajna zbog svoje seksi afere", komentirala je nezadovoljna žena.

Brak u poznim godinama bez seksa

Janet je iskreno pričala o svom braku sa starijem muškarcem te je otkrila da se osjeća zarobljeno.

"Ovaj starac je jednom bio ljubav mog života, a sad se hrani mojom energijom i isisava mi dušu. Imam 51 godinu, u najboljim sam godinama. Kosa mi se sjaji, u odličnoj sam formi, čak i mladi okreću glavu kad me vide. Zato mi je dosta mog braka bez spolnih odnosa. Kad bi moj suprug obraćao pažnju na mene i davao mi ljubav za kojom sam žudjela, ne bi bilo problema. Privlačnost je itekako nestala, s njegovim mladenačkim dobrim izgledom", objasnila je.

Ispričala je da je John niti ne pokušava dodirnuti.

"Nismo se seksali osam godina i, da budem iskrena, ne mogu se potruditi, pokušati imati seks s muškarcem koji mi se, iskreno, gadi. Osim toga, perimenopauza me uništila i nisam imala apsolutno nikakav libido. Nisam oplakivala smrt našeg seksualnog života, ali sam oplakivala ono što je moglo biti da sam se, možda, udala za mlađeg muškarca. Sve smo se više udaljavali i sada se nalazim u kući s muškarcem kojeg jedva gledam", komentirala je Janet.

Žena je rekla da ona i suprug nekad ne razgovaraju danima te da je njihova iskra odavno nestala. Janet je prije devet mjeseci započela hormonsko nadomjesno liječenje (HNL) zbog valova vrućine i velikih promjena raspoloženja. Nije očekivala da će joj se nakon toga vratiti libido.

Povećao joj se libido pa je imala aferu

"Sve što sam željela je seks sa zgodnim muškarcem koji me zna zadovoljiti. Nikakav povećani libido me neće vratiti u mužev krevet. U svakom slučaju, vjerojatno bi dobio srčani udar da je mogao to učiniti", ispričala je.

Kako nije mogla suzbiti želju za seksom, imala je aferu.

"U ožujku sam upoznala visokog, tamnoputog i zgodnog muškarca na web stranici Illicit Encounters. Imali smo fantastičan seks u hotelskoj sobi, jednom tjedno, i to četiri mjeseca. Tijelo 46-godišnjaka me ozbiljno uzbuđivalo u usporedbi sa starcem kojeg imam kod kuće. Mogli smo se seksati bez da itko posumnja. No, nažalost, mojoj aferi je došao kraj jer je i on bio oženjen, tako da nije moglo potrajati", rekla je Janet koja je svog supruga upoznala kada je imala 30, a on je tada imao 55 godina.

"Tada je bio u najboljim godinama. Dobro građen, zalizana kosa, svijetle oči. Osjećala sam se kao da hodam s filmskom zvijezdom. Nekada sam nas poistovjećivala s Michaelom Douglasom i Catherine Zeta-Jones. Ljetovali smo u Italiji i južnoj Francuskoj gdje bismo ispijali koktele na plaži. Kod kuće bi me iznenadio obrocima u otmjenim londonskim restoranima i učinio da se osjećam posebno radeći glupe male stvari poput milovanja mojih leđa dok perem posuđe. Bio je puno zreliji od djetinjastih tipova s ​​kojima sam prije izlazila, i bila sam zaljubljena u njega preko ušiju. Mislila sam da ćemo ostariti zajedno. Vjenčali smo se, dobili sina, ali tu je magija umrla", ispričala je.

Užasava se njegove starosti

Janet je shvatila da zapravo nikad nisu imali ništa zajedničko.

"Sva ta luksuzna iskustva su nas držala zajedno. Bila sam mlada, naivna i glupa. Vjenčali smo se 2014., a dvije godine kasnije seks je potpuno nestao i on se odjednom pretvorio u starijeg stranca kojeg nisam prepoznala. Moram izaći iz sobe dok on jede jer, kako ima problema sa zubima, zvuči kao krava koja žvače travu. Očajna sam kad on iz košare za rublje vadi istu majicu umrljanu juhom kako bi je nosio deseti dan zaredom", izjavila je.

Osvrnula se kako izgleda njihov život: "Sad je toliko star da ga moram podsjetiti da ponese svoje lijekove kad ide na put. Kad sam ga zagrlila na rastanku, nisam osjetila ništa, samo njegova rebra kroz stari pulover. Što se dogodilo s mojim dotjeranim gospodinom - i tko je ovaj starac koji je zauzeo njegovo mjesto? Ne mogu ga natjerati da se promijeni. Iako je gluh, on to neće priznati, tako da provodim dane vičući što sam pripremila za večeru na sav glas kad on po tko zna koji put pita: 'Što ima za večeru?. Nikad me ne pita kako se osjećam ili jesam li dobro provela dan, ali zato on u detalje priča o tome kako je vrijeme grozno kada tjednima ne izlazi iz kuće."

Janet smeta što se mora brinuti o suprugu kao da mu je majka: "Muka mi je od toga da moram obavljati svaku sitnicu za njega. Muka mi je što moram biti majka i gnjaviti se oko starijeg čovjeka. Ako mislite da će se stariji imućan muškarac brinuti o vama, razmislite ponovno. Sve se promijeni i odjednom ste medicinska sestra s punim radnim vremenom. Vjerojatno se pitate zašto sam još uvijek s tim starcem. Poput mnogih drugih žena, zarobljena sam u braku jer bih se previše osjećala krivom da uznemirim naše dijete ako se razvedemo. Naravno, moj sin tinejdžer bi to vjerojatno prebolio, ali što ako ne bi?"

"Uživam u vremenu koje provodimo zajedno kao obitelj. Sigurno je bolje da je moj muž s mlađom ženom koja je sretna, ali ima tajnu aferu, nego s nekim tko je jadan. Ne znam hoću li izgubiti libido kad budem imala 60 godina. Nitko se ne želi seksati s naboranom staricom, pa to maksimalno iskorištavam dok mogu. Brak je sretniji ako imate aferu. Bilo kakva veza s drugom osobom pomoći će da se osjećate bolje u vezi sebe i lakše živite s partnerom.

Pogodnosti braka s imućnim muškarcem

Otkrila je i koje su pogodnosti živjeti u braku s imućnim muškarcem.

"Imam jako lijep krov nad glavom. imam financijsku sigurnost, imam svog divnog sina, ali tu sve završava. Kako mogu ostaviti nemoćnog starca samog? Što bi ljudi mislili o meni? Osjećam se zarobljeno, kao da nema izlaza. Dame, nemojte se dati zavarati ovim slavnim starijim parovima. Nećete se udati za holivudskog pastuha koji prkosi preprekama starenja. Mi smrtnici nemamo milijune eura za pomlađivanje. Oni prodaju san, a stvarnost je noćna mora. Ako se udaš za starca i tvrdiš da si sretna, samo se zavaravaš. Razmislite o svojoj budućnosti. Nemojte činiti iste pogreške kao ja", poručila je Janet, piše The Sun.

