Jedna 33-godišnjakinja ne zna kako se nositi s nedostatkom seksa u braku pa se za savjet obratila The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

"Otkako smo se vjenčali prošle godine, seksali smo se samo dvaput, uključujući prvu bračnu noć", napisala je čitateljica.

Prije vjenčanja imali su normalan seksualni život, no otkad su postali supružnici muž ju jedva dodiruje.

"Izmislio je svaku izliku koja postoji, preumoran je, zlo mu je, ima glavobolju, brine ga posao. Sve je fizički u redu s njim. Čak i da ga je strah izvedbe u krevetu, što ga nije, to ne objašnjava zašto me ne grli i ne ljubi", napisala je 33-godišnjakinja.

"Tako je nezainteresiran. Kada legnemo u krevet, prevrne se na drugu stranu kako me ne bi gledao. Ne uznemirava me samo nedostatak seksa. Razgovara sa mnom kao da me ne cijeni. Stalno viče na mene, a ne želi mi reći što nije u redu. Ne želi se ni družiti sa mnom. Vikendima ide po trgovinama ili se druži s prijateljima u kafiću. Šokirana sam, povrijeđena i ljuta. Da se bar nikad nisam udala za njega. Trenutno razmatram razvod", zaključila je razočarana supruga.

Razvod kao posljednja opcija

"Zvuči kao da žali što se oženio ili čak pati od depresije. Što god je razlog, okrutno je što te tako tretira. Izaberi trenutak kada je situacija smirenija i reci mu da barem morate pokušati riješiti svoje probleme. Reci mu da si nesretna i da se dinamika vaše veze promijenila. Pitaj ga što oboje možete učiniti kako biste poboljšali brak. Daj mu do znanja da želiš intimnost. Ako se osjeća potišteno, predloži mu odlazak liječniku. Ako se situacija ne poboljša, razvod bi mogao biti najbolja opcija", poručila joj je Deidre.