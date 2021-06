Jedna 40-godišnjakinja ne zna što da radi jer njen zaručnik već 12 godina odgađa vjenčanje pa se obratila Deidre Sanders, savjetnici za seks i veze britanskog The Suna.

"Zaručnikova nevoljkost da odredi datum našeg vjenčanja otjerala me u ruke drugog muškarca, a sada sam rastrgana između ljubavnika i svoje obitelji", priznala je u pismu.

Zaručnika je upoznala prije 15 godina i zajedno imaju troje djece. Prije 12 godina ju je zaprosio, no još uvijek se nisu vjenčali jer on nikad nije odredio datum.

"Nikad nisam htjela veliko vjenčanje, samo sam htjela ozakoniti našu vezu, ponajviše zbog djece. No, došlo je do točke kada sam to prestala spominjati jer me boli zaručnikov manjak predanosti. Kako je vrijeme prolazilo, tako smo se počeli svađati i uzimati jedno drugo zdravo za gotovo. Seksualni život je praktički nestao. Postali smo prijatelji s djecom pa smo odlučili prekinuti", otkrila je čitateljica.

Poboljšanje pa pogoršanje

Ubrzo je upoznala novog muškarca s kojim je započela vezu. "Kada je moj zaručnik to saznao, preklinjao me da se vratim. Rekao mi je da je shvatio koliko me voli i obećao mi je da ćemo se napokon vjenčati. Složila sam se s tim i prekinula s drugim tipom", napisala je.

Sa zaručnikom je sve bilo u redu prošle godine kada su se pomirili, a čak im je i seksualni život malo živnuo. No, nakon šest mjeseci stanje je ponovno bilo loše.

"Svaki spomen vjenčanja završio bi svađom i ubrzo smo se opet prestali seksati. On ne želi provoditi vrijeme sa mnom pa sam se opet javila bivšem ljubavniku i tajno se nalazimo zbog seksa. Uopće ne osjećam krivnju. Za razliku od zaručnika, s njim se osjećam seksi, poželjno i dobro u svojoj koži. Što da radim? Želim biti sretna, ali ne želim opet preokrenuti život svoje djece naopačke ako ostavim njihova oca", zaključila je.

Bolja komunikacija i rad na vezi

"Razumljivo je što si pronašla utjehu u drugom muškarcu, ali znaš da to neće potrajati. Moraš donijeti odluku prije nego što tvoj zaručnik sazna za prevaru i vaš se odnos kompletno uruši. Više se ne radi samo o braku - ne možeš očekivati da se tvoj zaručnik skrasi s tobom kada mu više nisi vjerna. Sada trebaš odlučiti želiš li biti s njim i shvatiti što je najbolje za vašu djecu", odgovorila joj je Deidre.

U nastavku joj je poručila da trebaju bolje komunicirati i raditi na vezi kao par ako žele riješiti svoje probleme.

"Trebaš mu reći da je ključno da se osjećaš voljeno i cijenjeno, a on mora iskreno reći zašto se nikad nije htio oženiti tobom", zaključila je savjetnica