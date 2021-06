Jednu 32-godišnjakinju muči grižnja savjesti nakon što je spavala s bivšim dečkom pa se za savjet obratila The Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders.

"Bivši me namamio u krevet. Sviđa mi se naš seks, ali osjećam se krivo jer je sada oženjen, a njegova supruga postala mi je prava prijateljica", priznala je čitateljica.

Otkrila je da su zajedno radili i bili u vezi deset mjeseci, a onda je on prekinuo s njom rekavši kako "nije spreman za vezu". Unatoč tome, ostali su prijatelji na društvenim mrežama.

Samo nekoliko mjeseci kasnije tamo je saznala kako je njen bivši upoznao drugu djevojku s kojom se ubrzo zaručio i oženio, a pronašao je i novi posao.

"Povrijedilo me što se tako brzo spetljao s drugom curom i zaručio. Vjenčali su se u razmaku od šest mjeseci. Nastavila sam sa svojim životom i otišla na nekoliko spojeva, no ništa ozbiljno se nije dogodilo", otkrila je 32-godišnjakinja.

"Njegova supruga pridružila se našoj tvrtki i dobro smo se slagale. Vrijedna je i zabavna, ali mislim da ona ne zna za moju prošlost s njezinim suprugom. Jedne večeri prije nego što ju je pokupio s posla, prišao mi je i rekao da ne može prestati misliti o meni. 'Da mogu, razderao bih ti odjeću iste sekunde', dodao je. Šokirala sam se i rekla mu da prestane. Od tada mi je počeo slati poruke, a ja nisam mogla odoljeti pa sam mu odgovarala. Jedne večeri došao je kod mene i poseksali smo se. Smatram ga neodoljivim, ali ne želim uništiti njihov brak. Što da radim?", upitala je Deidre.

Ne može imati obje žene

"Moguće je da je njegov brak bio pogreška. Ako je tako, to on mora riješiti. No, očito i dalje gajiš osjećaje prema njemu pa nemoj završiti kao njegov kasnonoćni poziv za seks. Vrijediš više od toga. Objasni mu da mu daješ prostor za razgovor sa suprugom i razvod ako on to želi, ali da vas ne može imati obje", poručila joj je savjetnica.

Čitateljici preporuča da bivšem dečku ponudi period od šest mjeseci u kojem bi mogao ponovno postati samac.

"Kada to razdoblje istekne, barem ćeš znati gdje stojiš i ima li vaša veza nade ili je vrijeme da ju zauvijek prekinete", zaključila je Deidre.