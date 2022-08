Nakon burne romanse, Meirivone Rocha Moraes (37) udala se za krpenog lutka Marcela, kojeg joj je napravila majka. Njezina je mama napravila lutku nakon što je slušala njezine pritužbe da je sama i da nema s kim plesati. Ubrzo je uslijedila romansa, a par se odlučio vjenčati tijekom emotivne ceremonije, a na njihovom jedinstvenom vjenčanju prisustvovalo je oko 250 uzvanika.

'Uživali smo u prvoj bračnoj noći'

Ova 37-godišnjakinja opisuje obiteljski život s Marcelom kao "divan", iako priznaje da njezin radni suprug zna biti "lijen".

"To je bilo zato što nisam imala plesača. Išla bih na te plesove, ali ne bih uvijek pronašla partnera. Onda je on ušao u moj život i sve je imalo smisla. Vjenčanje je za mene bilo prekrasno, jako važno i jako emotivno. Padala je jako kiša, ali bilo je prekrasno. Od trenutka kada sam prošetala niz prolaz do kraja, bilo je jednostavno prelijepo, a kasnije smo jako uživali u prvoj bračnoj noći", ispričala je žena za Mirror.

Prisjećajući se dana njihova vjenčanja, Meirivone, koja živi u Brazilu, je rekla: "On je muškarac kojeg sam oduvijek željela u svom životu. Bračni život s njim je prekrasan. Ne svađa se sa mnom i razumije me. Marcelo je sjajan i vjeran muž. Takav je muškarac i sve mu žene zavide."

Inače, ovakvo stanje i seksualna privlačnost prema objektima se zove objektofilija, to je izraz koji označava emocionalnu i seksualnu privlačnost prema neživim predmetima.

'Jedina mana je što je lijen'

Međutim, Meirivone je, nažalost, jedina koja plaća račune te prehranjuje obitelj: "Ima toliko sjajnih kvaliteta, ali jedina mana je što je lijen. Uopće ne radi. Ali ja sam ratnik i to radim za nas." Mladenci su potom proveli cjelotjedni medeni mjesec u kući na plaži u Rio de Janeiru, prije nego što su "poželjeli dobrodošlicu" zajedničkom djetetu. Par je 21. svibnja na svijet donio svoju bebu lutku Marcelinha u pratnji medicinske sestre i liječnika.

Meirivone je uživo prenosila porođaj kod kuće pred publikom od 200 ljudi. "Stvarno me uznemiruje kada ljudi kažu da je ovo laž. To me jako ljuti. Ja sam žena od karaktera. Otac i majka su me naučili da budem iskrena, da budem dobra osoba i da ne želim iskoristiti bilo što", dodala je Meirivone koja se njihovim bračnim životom hvali i na TikToku.