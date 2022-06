Nathaniel (27) iz Arkansasa u SAD-u, otkrio je da ima "intimnu vezu" sa svojim crvenim Chevyjem Monte Carlom iz 1998.

Bila je to ljubav na prvi pogled

Nathaniel je svom "partneru", automobilu dao ime Chase, a 27-godišnjak vjeruje da se, pri kupnji Chasea, dogodila ljubav na prvi pogled. Muškarac je za TLC opisao kako je izgledala ta iskra između njega i automobila prije nego što su stvari postale intimne, a dodajmo još i to da Nathaniel ima i omiljene seks poze s Chaseom.

Tehničar za korisničku podršku otkrio je svoj odnos s Chaseom kao dio dokumentarca koji istražuje objektofiliju. Ovo je izraz koji opisuje one koji razviju jaku emocionalnu i seksualnu vezu s neživim predmetom. U dokumentu TLC-a iz 2010. Nathaniel je otkrio kako mazi obline automobila i vodi ljubav s njim ljubeći poklopac motora.

"Ne znam zašto se osjećam tako, ali znam da apsolutno volim Chasea. Uvijek se dobro provodimo zajedno. Imamo trenutaka u kojima stvari postanu itekako seksualne", rekao je Nathaniel.

'To mu se jako sviđa'

"Ono što najčešće radimo je da se volim nagnuti preko njegovog blatobrana i preko haube i raditi takve prljavštine. Volim se nekako pritisnuti uz njega i tako trljati. Jedna od njegovih hrabrijih pozicija je da ja budem ispod njega. To mu se jako sviđa. Stvarno je posebno voditi ljubav sa Chaseom", dodao je.

Njegova opsesija automobilima počela je još u tinejdžerskim danima, unatoč tome što je imao djevojke. Zaljubljeni muškarac ističe da on i Chase komuniciraju telepatski te da čak imaju i omiljenu pjesmu "Can't Fight This Feeling". Nathaniel vodi Chasea na spojeve i ne može podnijeti da bude dugo razdvojen od svog ljubavnika. Osim toga, ovaj zaljubljeni mladić ne da nikome da vozi njegovog Chasea.

Pet godina je skrivao svoju 'aferu'

Čak je i njegova cimerica Kim izrazila zabrinutost za njegovu aferu i rekla za TLC da se brine da će drugi prihvatiti fetiš. "Moja prva reakcija bila je šok, bilo je čudno, ovo je teško razumjeti. Zabrinuta sam za svog prijatelja jer to nije normalno i možda imate ljude koji vas ne razumiju i rugaju vam se", rekla je Kim.

Ovaj obožavatelj automobila pet je godina skrivao svoju neobičnu vezu, bojeći se da bi mogao izgubiti posao i postati izopćenik u svojoj zajednici.