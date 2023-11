Jedna se nezadovoljna i frustrirana žena (38) u Facebook grupi "Mamine tajne anonimne i javne" požalila na svog supruga koji se ponaša nezrelo, hladan je prema njoj i ignorira je pa je zatražila savjet kako da sačuva brak.

"Problem s mužem. Koliko god da se trudim da imamo ok odnos, da ni dijete ne gleda naše svađe i ignoriranja, ima dana kad bude ok, a onda zbog gluposti kaos", požalila se žena.

"Prije par dana sam mu dala sugestiju jednu samo, on danima ne priča sa mnom. Sve ono što dobro učinim, to pada u vodu. Onda on mene potpuno ignorira, samo se djetetom bavi. Izludi me tako i ja puknem. Iako se trudim da me to ne dira, idem na posao, bavim se djetetom, ali to mi nije prirodno stanje između nas", otkrila je.

"Zbog njega osjećam da ne valjam i da sve pogrešno radim. Ne znam što je s njim, da bih mogla reagirati. Ovako daleko ići, kao da se ne znam što dogodilo. On se ponaša duže vrijeme ovako, kao da je tu zbog djeteta, i to dokle on misli da treba, nije mu normalno ponašanje, kao da to nije on, na svašta sam pomišljala…", napisala je.

'Čovjek ne želi biti više s vama'

"Da se ja pitam voljela bih da nađemo zajedničku riječ, da gradimo budućnost… Imam 38 godina, željela bih još jedno dijete dok mogu rađati… A on kao da bježi od svake obaveze i odgovornosti, uopće nema nikakvih planova za budućnost, ni ciljeva da stvorimo sebi nešto više. Kuća može biti u kaosu. On se ponaša kao da može sebi ručno oprati veš i skuhati splačine da jede. Ide na taj svoj posao, kući će odgledati koju tekmu, nekad na rekreaciju i to je to. Kako vi drage žene objektivno vidite sve ovo, jer ja ne znam više?", istaknula je frustrirana žena.

Uskoro su joj se u komentarima javile mnoge žene sa svojim mišljenjima i savjetima, a većina njih rekla joj je da treba napustiti supruga.

"Čovjek ne želi biti više s vama, koliko vidim trudi se biti tata, a pokušava i krenuti dalje sam. Prestanite ga navlačiti, a kamoli spasiti to nešto što postoji samo u vašoj glavi s rađanjem još jednog djeteta. Odlijepite i na svoju stranu zbog dobrobiti djeteta kojeg imate i same sebe", napisala je Laki.

"Ja vidim tako da ni slučajno u ovoj situaciji ne treba drugo dijete. Nemojte poslije zažaliti i ovo jedno sve trpi i znam vrlo dobro da djeca jako trpe i to je žalosno. Vi, ako se nastavi, ne znam što tražite tu. Nije brak obavezno trpljenje i nije imati obitelj da znači sve istrpjeti. Treba znati razliku, kad su krize, kad treba pomoć, oslonac, podršku, ali ne biti kao vreća za udarce. Vi mislite o drugom djetetu, pazite se toga, najveća zamka!", upozorila je Anita.

'Dijete ne treba ispaštati'

Sara je, pak, navela slučaj svojih roditelja koji su se ipak rastavili te je ženu upozorila da pazi bolje na svoje dijete.

"Moji su živjeli tako par godina pa su se rastali. Nisu pričali danima pa bi se doslovno poklali dok sam ja plakala iza vrata svoje sobe. Razmislite želite li da vam dijete živi tako. Ili će se nešto promijeniti ili je najbolje da svatko ide svojim putem, ali budete oboje roditelji tom djetetu kad već ne ide kad ste zajedno. Dijete ne treba ispaštati, a u takvom suživotu upravo ono najviše ispašta", istaknula je.

Tamara je mnoge pratiteljice naljutila svojim komentarom.

"Čitam tu u ovoj grupi… Bože dragi, kakvih sve ljudi ima i kakvih odnosa. Da čovjek ne povjeruje. Nikad nije jedno krivo u odnosu. Bar ja tako to vidim", napisala je, a Dragica je odmah stala u obranu nesretne žene.

"Tlak mi skoči na milijun kad kažete da nikada jedno nije krivo, znači žena se žali i vi želite reći da je i ona kriva? Gluplje ništa nisam u životu čula, ako niste znali u većini slučajeva je jedno krivo, a drugo ispašta!", istaknula je.