Tiktokerica Jenna napravila je pravu pomutnju na društvenim mrežama kada je otkrila da joj je dečko dao kutiju bjelanjaka odvojenih od žumanjaka, a njen test za provjeru dečka pod nazivom "teorija narančine kore" postao je viralan, piše Daily Star.

POGLEDAJTE VIDEO: Zastupnik danskog parlamenta (28) ima 15-godišnju djevojku. 'Ja sam u legalnoj vezi. Imam pristanak roditelja'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Taj test trebao bi pokazati radi li vaš partner samoinicijativno neke sitnice umjesto vas. To može biti nešto jednostavno poput guljenja narančine kore, a tako je i dobio naziv.

Međutim, ako vam partner samoinicijativno ne pomaže kod nekih sitnica, to bi moglo biti znak upozorenja, a neke su djevojke nakon primjene "teorije narančine kore" nogirale svoje dečke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve je počelo kada je Jenna pratiteljima otkrila da je njen dečko samoinicijativno umjesto nje odvajao bjelanjke od žumanjaka jer ona ima duge nokte. Taj njegov naizgled mali, ali iznimno ljubazan i promišljen čin izazvao je veliku raspravu oko toga kako bi se trebalo ponašati u funkcionalnoj vezi.

'Glupo je odbaciti vezu zbog savjeta s TikToka'

Jedna je žena odmah odlučila isprobati "teoriju narančine kore" na svom dečku te je svoje iskustvo objavila na Redditu.

"Moj dečko s kojim sam sedam mjeseci sjedio je na kauču kada sam vidjela TikTok video koji objašnjava teoriju i odlučila sam da je trebam isprobati. Do sada smo bili sretni, ali sada gledajući unatrag nisam iznenađena kako je odgovorio. Zamolila sam ga da mi zaveže kosu, a on me pogledao i pitao me zašto to ne mogu sama učiniti. Prvo sam mislila da ga je možda prestrašila moja duga kosa, no on je prije imao dugu kosu i znao ju je vezati", otkrila je žena.

"Ponovo sam ga pitala misleći da je to puka slučajnost, ali on mi je rekao da ja to trebam sama napravit jer sam bila u kuhinji, a on se treba opustiti jer je upravo završio s poslom. Sada svi možda mislite 'pusti čovjeka da se opusti, tek je došao s posla', no moj dečko radi od doma… I kad je najumorniji, ima dovoljno energije za igranje igrica i odlazak u bar s prijateljima", dodala je reditorka.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Ako vam partner samoinicijativno ne pomaže kod nekih sitnica, to bi moglo biti znak upozorenja.

"Bez obzira na to, iskreno nisam željela prekinuti i mislila sam da je glupo odbaciti vezu zbog TikToka… Tako sam razmišljala sve dok ga kasnije istog dana nisam pitala može li ubaciti ručnik u sušilicu da bude topao kad izađem ispod tuša jer sam to sama zaboravila učiniti. No, on to nije napravio i onda sam shvatila koliko ja stvari radim za njega i njegovu kćer, a ja joj čak nisam biološka mama", otkrila je nesretna žena.

'Teorija narančine kore' djelotvorna je u praksi

Ona je istaknula da ju je to sve natjeralo da preispita svoju vezu te je otkrila da je odlučila prekinuti s dečkom.

"Priznajem da nisam trebala poslušati savjet s TikToka i da je to bilo nezrelo. Međutim, metoda je upalila i natjerala me da vidim da ja činim puno više za njega nego on za mene", priznala je reditorka.

"Naša veza neće završiti zato što moj ručnik nije topao ili moja kosa nije podignuta, već zato što shvaćam da se zadovoljavam lijenim muškarcem koji me ne izvodi van, ne pomaže mi kod brige oko njegovog djeteta i nema nikakve motivacije u životu osim da živi u kući svojih roditelja, igra video igrice i pije", otkrila je.

Nakon što su pročitali njenu objavu na Redditu, mnogi su se ljudi složili da slušanje savjeta o vezi s TikToka nije sjajno, ali da joj je "teorija narančine kore" otvorila oči o tome kakav je zapravo njen dečko, što znači da je ta metoda upalila.

Neki od reditora otkrili su koliko su pažljivi njihovi partneri. "Muž će mi donijeti kavu ili će ustati da ugasi svjetlo jer mi je udobno i ne želim se micati. On radi stvari umjesto mene iako sam ja potpuno sposobna to učiniti. Te sitnice pokazuju najbližima da ih volite", napisala je jedna od njih.