Jedna 31-godišnjakinja obratila se za savjet Deidri Sanders, stručnjakinji za seks i veze britanskog The Suna. Zabrinuta je za budućnost svoga braka ako uskoro ne zatrudni, a spava s nepoznatim muškarcima koji nalikuju njezinom mužu kako bi povećala šanse za to.

"Otkako sam upoznala svog muža prije šest godina znala sam da je obiteljski čovjek i da jedva čeka dobiti djecu. Međutim, nakon tri godine bezuspješnog pokušavanja, počela sam spavati sa strancima u nadi da ću zatrudnjeti", otkrila je na početku pisma.

Dodala je kako se oboje osjećaju mizerno jer nemaju djece.

"Muž ne zna što radim i bio bi potpuno slomljen da sazna. Dosad sam spavala s četiri nepoznata muškarca koja sam pokupila tijekom izlaska kada znam da su mi plodni dani. Tražim tipove koji nalikuju mom suprugu - srednje visoke, atletski građene, plavooke i tamnokose", priznala je 31-godišnjakinja.

Nakon što je godinu i pol dana pokušala zatrudnjeti sa suprugom, predložila mu je odlazak liječniku, no ignorirao ju je rekavši da će postati roditelji ako im je suđeno i da se samo moraju jače potruditi.

"Jako je ponosan i znam da ga muči to što nisam trudna. Naš odnos više nije isti. Osjećam se zapostavljeno, no on i dalje želi redoviti seks budući da pokušavamo dobiti dijete. Međutim, sva je radost iz mene isisana. Stalno me pita u kojoj sam fazi ciklusa i jesam li dobila menstruaciju. Nakon seksa inzistira da 20 minuta ležim na leđima s podignutim koljenima kako bismo 'imali što bolje šanse za trudnoću'. Ne želim ga izgubiti, ali zabrinuta sam za budućnost našeg braka ako uskoro ne zatrudnim", napisala je savjetnici.

Posjet terapeutu i razgovor sa suprugom

Deidre joj je odgovorila da izazovi vezani uz plodnost mogu biti posebno teški za muškarce, koji često osjećaju da je njihova muževnost ugrožena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Čak i ako mu je smanjena plodnost, imate brojne mogućnosti koje mogu rezultirati rođenjem zdrave bebe. Trećina problema vezanih uz plodnost potječe od muškaraca, trećina od žena, a trećina je nerazjašnjena. Budući da oboje želite postati roditelji, najbolje bi bilo kada biste zajedno posjetili terapeuta koji je specijaliziran za plodnost. Oni vam mogu pomoći da porazgovarate o svim mogućnostima i da riješite sve probleme koji se pojave", savjetovala je čitateljici.

"Razumijem da očajnički želiš postati majka, ali spavanje s nepoznatim ljudima je alarmantno. Osim tvoje vlastite sigurnosti, mogla bi biti u opasnosti od zaraze spolno prenosivim bolestima i nema jamstva da će dijete čiji je otac netko koga ne poznaješ dovesti do sretne obitelji. Razgovaraj sa svojim suprugom o tome koliko si nesretna jer oboje morate shvatiti što se zaista događa u vašem braku", zaključila je Deidre Sanders.