Jedna srednjovječna žena obratila se Deidri Sanders, The Sunovoj savjetnici za seks i veze, zbog suprugovih pornografskih preferencija.

"Ponekad se pitam jesam li dovoljna svom suprugu jer većinu dana provodi gledajući gej pornografiju", napisala je 45-godišnjakinja u uvodu svog pisma.

Suprug joj je priznao da je spavao s muškarcem tijekom fakulteta, no govorio joj da ju voli i da se s njom osjeća sigurno. Još uvijek se seksaju nekoliko puta tjedno.

"Patim od stanja koje utječe na moju mobilnost pa nisam pokretna koliko sam bila. Volim gledati kvizove na televiziji, a za to vrijeme moj suprug se samozadovoljava gledajući gej pornografiju. Sada to više ne skriva. Radi to pet ili šest puta dnevno. Duboko u sebi mislim da bi on radije bio s muškarcem", napisala je čitateljica.

Ovisnost o pornografiji uništava veze

Deidre joj je poručila da je seksualnost spektar i da nije uklesana u kamenu.

"Tvog supruga uzbuđuje gledanje gej muškaraca, ali ovo sada je već ovisnost. Pornografija je zamišljena tako da stvara ovisnost, na tome filmaši profitiraju. Pornografija uništava apetit za pravim seksom s partnerom i to uništava veze. Možda ne želiš visjeti s lustera, ali trudiš se", odgovorila je savjetnica.