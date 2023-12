Umirovljenik Danko (67) za portal Moje vrijeme priznao je da mu je najveći životni promašaj bio kad se nakon 28 godina braka odlučio razvesti i preseliti kod ljubavnice.

Rekao je da je "bio poludio u svojim srednjim pedesetima" te je mislio da nitko ne može biti veće zanovijetalo od njegove supruge.

"Moja Dinka stalno mi je prigovarala i nesnosno me nervirala, tada smo u braku bili 28 godina. Više nisam imao svoje ja, pametovala je od jutra do sutra. Moje nezadovoljstvo zapravo je raslo godinama. Dopustio sam da mi sve više ide na živce i mislio sve najgore o njoj, a ona je to osjećala i bila još gora. Mislim da sam tu mogao bolje odreagirati, učiniti nešto da to promijenim, a ja sam se zapravo povukao i mislio si svoje, trudeći se da budem što manje s njom", ispričao je Danko.

Otkrio je da je tada njegova supruga bila u menopauzi, a djeca u pubertetu. "To je bila luda kuća, žena je, osim što je stalno bila nervozna, bila strogi organizator naših života. To sam shvatio izrazito negativno, nisam mogao podnijeti da nam stalno nešto naređuje. Ljutile su me i njezine odluke koje je donosila u vezi djece, njihovih aktivnosti, kasnije izlazaka i slično, ali sam odustao od prepirke jer nije popuštala", otkrio je je Danko.

Vrući intimni susreti s kolegicom

On, tvrdi, nikako nije podnosio suprugino prigovaranje da joj ne pomaže u kućanskim poslovima te da ne razumije koliko je njoj teško. "Nonstop to njeno bla, bla, već mi je sve živce bila pojela pa su tu krenuli i visoki tonovi", istaknuo je.

Danko se tada zbližio s kolegicom s posla, koja je bila solo. Njihovi zajednički ručkovi u kantini spontano su prerasli u intimne susrete kod nje doma. Danko je rekao da nije od onih koji "šute i varaju", pa je za svoj preljub vrlo brzo rekao supruzi i djeci.

Danko se preselio kod ljubavnice te je vrlo brzo otkrio da je ona totalna suprotnost njegove supruge.

"Moja supruga bila je u teškom šoku, ali je previše ponosna da bi cviljela. Cviljela je sigurno, ali da ja ne vidim. Onda se zainatila i rekla da odem smjesta. Djeca su ostala s njom, ja sam se obvezao pomagati im", otkrio je.

Danko se preselio kod ljubavnice te je vrlo brzo otkrio da je ona totalna suprotnost od njegove supruge, no ne u dobrom smislu.

Tri mjeseca je nagovarao suprugu da mu se vrati

"Ova druga žena godinama je živjela sama, imala je 44 godine i sada su njoj kompromisi i obaveze partnerskog života malo išle i na živce. Organizirana, nimalo. Bila je totalna suprotnost moje supruge: nije ju brinuo nered, išla je gdje je htjela i kad je htjela i vraćala se kad je htjela, kuhalo se nije svaki dan pa smo zvali dostavu. Na novac nije pazila ama uopće, kad bi nestalo, prebacila bi troškove na mene i fućkalo joj se. Od danas do sutra", otkrio je.

Danko se nakon manje od godinu dana pokajao što je napustio svoju Dinku te je smišljao način kako da joj se vrati.

"Pitao sam se po noći što sam ostavio, a što sam dobio, i što mi je činiti. Duboko u sebi znao sam da bi mi bilo bolje provesti starost s onim čangrizalom koje je ipak bilo nekako tu za mene, nego hvatati i balansirati deset godina mlađu, rastrošnu i za mene previše bezbrižnu novu partnericu", priznao je.

"E sad, trebalo je odseliti se od ove druge. Onda sam uzeo garsonijeru, a škrt sam za plaćati podstanarstvo, no nije bilo druge. Iz te sam pozicije tri mjeseca vrbovao suprugu da mi se vrati i da me pusti natrag u stan. Jednom je samo rekla: 'A vrati se, budalo stara'. To mi je bilo dovoljno. Prošlo je jedno 12 godina od tad, sve je po starom, ali više nemam ambicije otići s drugom, ma ni da mi najljepšu na zlatnom pladnju donesu", istaknuo je Danko.