Singl majka (34) iz Hrvatske u Facebook grupi "Mamine tajne anonimne i javne" otkrila je da je zavodi kolega s posla njenog bivšeg supruga. Brine je što će okolina reći ako se sazna za njenu avanturu.

Žena je rekla da je bila 12 godina u braku te da ima dvoje djece. Ona od razvoda nije bila u vezi.

"Bila sam u braku 12 godina, imam kćer od 11 godina i sina od pet godina. Razvedena sam skoro tri godine i otada nisam nikog imala. Uvijek neke misli ispast ću loša majka ako nađem samo nekoga za zabavu", istaknula je.

"Imam 34 godine, još se vodim pod mlade žene. Ne smatram se ružnom ženom, ali danas velika većina traži samo intimne odnose", požalila se žena.

Otkrila je da joj se kolega s posla njenog bivšeg supruga sviđa, ali da nije sigurna želi li se upustiti u vezu s njim.

'Budite pažljivi u odabiru osobe'

"Upucava mi se već neko vrijeme od bivšeg kolega s posla i otkidam na njega, ali nikako da ga prihvatim, jer znam da je dečko samo za avanture, a ja ne znam bih li voljela i ja nekoga malo da se opustim ili nekoga za ozbiljnije. Što biste vi na mome mjestu? Da budem s kolegom ili bolje ne?", pitala je neodlučna žena.

U komentarima su se vrlo brzo stali nizati razni savjeti, a većina žena istaknula je da je bolje da se ne upušta u vezu s kolegom bivšeg supruga.

Singl majka iz Hrvatske u Facebook grupi "Mamine tajne anonimne i javne" otkrila je da je zavodi kolega s posla njenog bivšeg supruga.

"Nije problem ni u djeci ni u kratkotrajnoj avanturi, već u tome što je to kolega od bivšeg. Osobno se nikad ne bih upuštala u takav odnos. Ipak oni rade zajedno i tko zna što se krije iza toga. Ljudi su zlobni i spremni na svašta, treba ipak biti malo oprezniji ponekad. Ako želite malo bliskosti, nježnosti, strasti niste loša majka. Mlada ste žena, imate pravo na sve to i na ljubav opet, ali ipak budite pažljivi u odabiru osobe s kojom sve to mislite dobiti", napisala je Ines koja je dobila najviše lajkova za svoj komentar.

"Pa ako znaš da samo želi avanturu, onda razmisli želiš li ti to ili ne! To je do tebe a ne do nas, svatko odlučuje za sebe… Ja osobno ne bih. Tebi sretno kako god da se odlučiš", istaknula je Sunny.

'Kolegu otpili u širokom krugu'

"Pun svijet muškaraca, a ti baš na kolegu od bivšeg. Moj savjet ti je 'Ne!', jer je to dogovor možda između njih dvojice kakva si. Znači kolegu otpili u širokom krugu da ne bi bila poslije toga top tema za sprdnju, ovako uzdignute glave hodaš", upozorila je Jasmina.

"Nikako kolega od bivšeg. Može biti da je neki dogovor pa da ti oduzme djecu, da te proglasi neodgovornom majkom. Što znaš što sve oni mogu planirati. Avanture ja ne podržavam, može biti da sam starija pa zato. Ako nađeš nekog tko voli tebe, a i tvoju djecu, ništa protiv braka nemam, ali to možeš dobiti samo od starijeg čovjeka, moje je mišljenje. Mladi ljudi imaju djecu ili hoće djecu, a ti imaš svoje", istaknula je Rusmira.

"Ako ti je samo do zabave, nađi nekoga tko nema apsolutno nikakvih poveznih točaka s tvojim bivšim. Ne treba ti to u životu", napisala je Martina.

"Ako ste 100 posto sigurni da ne očekujete ništa od te osobe i da ćete znati nositi se s tim, onda se upustite u avanturu. To što je od vašeg bivšeg kolega, poslije tri godine razvoda nije tako strašno. Zašto ne izađete s njim barem nekoliko puta na neki neutralni teren gdje nećete završiti u intimnom odnosu. Upoznajte ga prvo, nemojte se prepustiti odmah, može se dogoditi da vam se tip poslije na svidi. Ja bih se prvo zabavljala", istaknula je Aleksandra.