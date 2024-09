Nježniji spol pokrenuo raspravu: 'Treba li ljubavnica reći ženi za aferu s mužem?'

Sve više žena suočava se s teškom istinom kada saznaju da ih muževi varaju s ljubavnicama, koje na kraju odluče otkriti aferu. Muškarci time riskiraju potencijalno drastične posljedice za brak u kojem se nalaze.

Odluka ljubavnice da otkrije nevjeru često dolazi iz nade da će muškarac napustiti suprugu, ali u mnogim slučajevima dolazi do suprotnog efekta. Suočene s izdajom, žene se moraju nositi s bolnim izborima – ostati u braku ili ga napustiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treba li ljubavnica reći ženi da je suprug vara?

Jedna žena je na platformi Quora napisala: "Treba li ljubavnica reći ženi za aferu s njezinim mužem?"

"Ako on nije rekao svojoj ženi, zašto misliš da bi ti trebala? Da joj naneseš bol? Da uzrujaš njega? Da se nadaš da će ga ostaviti kako bi bio tvoj? To nije tvoja odgovornost! Ako se ona osjeća kao da živi u idili, pusti je na miru, to nije tvoja zadaća da joj rušiš svijet, pod bilo kojim uvjetima. Ako tebi nije rekao da je oženjen, i sama si to otkrila, jednostavno se udalji, nije na tebi da razaraš njezin život", komentirala je jedna korisnica platforme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zatim je dodala: "Ona će ionako na kraju doznati jer svi oni prije ili kasnije naprave pogrešku. Pusti je neka sama donese odluku. Možda ti se njezin izbor neće svidjeti, ali to je njezin život. Ona će odlučiti hoće li ostati s njim ili ga napustiti. Život je pun odluka. Ostavite tu ženu na miru. Nije ona izabrala da je vara s tobom, on je. S njim imaš posla."

Ova tema izazvala je burne reakcije žena.

"Uh, ovo je vrlo teško pitanje i nisam sigurna kako bih odgovorila jer se mogu poistovjetiti sa suprugom u ovoj priči. Zbog toga bih rekla da treba reći jer žena tada preispituje stvarnost svog života. Ona godinama vidi gomilu poruka od raznih žena koje on naziva 'prijateljicama'. Ne. Žena bi trebala čuti istinu od svog muža, ako on uopće ima hrabrosti to priznati. Kad bih otkrila da me muž vara, ne bih krivila ljubavnicu. Krivnja bi uvijek bila njegova. Uvijek. Varanje je izbor", glasio je još jedan komentar.

Ostale žene su joj poručile da će se to i njoj dogoditi: "Nije me briga što ga je do toga dovelo. To je između muža i mene, a ne između mene i ljubavnice. Poštujte njegovu ženu jer ste već prešli granicu i ušli u njezin prostor. Još jedan savjet, ako to radi s tobom, napravit će to i tebi. To je jednostavno činjenica. To je tvoj izbor, ali zapamti, ako si ti ljubavnica, a on ti pomaže s plaćanjem računa, večerama, izlascima, sve će se to prije ili kasnije završiti. Svaka akcija ima svoju reakciju."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bez obzira na namjere ljubavnice, ženi treba reći. Ona ima pravo znati, i ja bih svakako htjela znati ako me muž vara. Ljubavnice, ako to želite učiniti, učinite. Ne slušajte tuđe savjete. Ako ljubavnica kaže ženi, jedini razlog zbog kojeg bi to napravila je nada da će ga žena ostaviti. No, u većini slučajeva, žena ostane u braku jer vjeruje da ljubavnica samo pokušava izazvati dramu", zaključila je jedna žena.

POGLEDAJTE VIDEO: Najviše se razvode konobari, najmanje matematičari: Evo što je sve Direkt saznao o propalim brakovima