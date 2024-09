Četiri najveće greške mogu dovesti do razvoda: Evo kako možete spasiti brak

Problemi u braku najčešće nastaju zbog nedostatka komunikacije, nepovjerenja i nerealnih očekivanja partnera. Današnji ubrzani način života dodatno otežava održavanje bliskih odnosa, dok financijski pritisci i stres pogoršavaju situaciju.

Parovi sve češće izbjegavaju razgovarati o ključnim pitanjima, što vodi prema narušavanju odnosa. Posljedično, razvod postaje česta opcija jer mnogi parovi nisu spremni ili ne znaju kako riješiti svoje probleme.

Tracey Cox jedna je od najpoznatijih svjetskih stručnjakinja za seks i spisateljica o seksu i vezama. Napisala je 17 knjiga, od kojih su mnoge bestseleri i dostupne su na više od 20 jezika, a otkrila je i u čemu mnogi bračni parovi griješe te kako dolazi do razvoda, piše Daily Mail.

Foto: Pexels

Kako znati da se vašem braku bliži kraj?

Svi brakovi prolaze kroz krize, no neka ponašanja mogu dovesti do razvoda.

Svaki od ovih znakova zahtijeva pažnju i trud. Ako su ovi problemi prisutni, najbolje je potražiti stručnu pomoć kako bi se brak spasio. Ovo su četiri signala koji upozoravaju da će doći do razvoda.

1. Prezir i omalovažavanje

Ako nedostaje međusobno poštovanje, a jedan od partnera stalno kritizira ili omalovažava drugog, to može uništiti vezu. Zdravi brakovi temelje se na podršci, no ako jedan partner neprestano ismijava ili ponižava drugog, to je siguran put prema problemima.

"Komentiraju li prijatelji ili obitelj koliko se svađate ili ne slažete? Ismijavate li jedno drugo? Kolutate li očima ispred partnera ako vam kaže ili učini nešto što vam se ne sviđa? Umanjujete li jedno drugo u svakoj prilici? Ponaša li se vaš partner sarkastično kada iznosite svoje mišljenje?", potaknula je Cox bračne parove da se zapitaju rade li ovo.

Umjesto kritiziranja pokušajte koristiti konstruktivne prijedloge i izjave poput "ja osjećam", umjesto "ti nikad". Ako prezir postane svakodnevan, parovima je potrebna terapija.

Foto: Freepik

2. Loša komunikacija

Sposobnost otvorenog razgovora ključna je za stabilan brak. Ako svaki razgovor o važnim temama završi svađom ili šutnjom, brak je u opasnosti.

Cox je predložila da se bračni parovi zapitaju rade li ovo: "Možete li razgovarati o važnim temama, a da to ne završi svađom, jedno od vas odjuri ili se duri satima ili danima? Odbija li itko od vas dvoje razgovarati o problemu ako se ne slažete s njim? Na kraju razgovora o važnoj temi, osjećate li se kao da ste nešto postigli? Ili oboje iznosite iste stvari, a da se nikada ne nađete u sredini? Izbjegavate li ozbiljne razgovore u potpunosti i nadate li se da će veliki problemi nestati ako ih ignorirate?"

Komunikacijske vještine se mogu naučiti. Razgovarajte o problemima i potražite pomoć stručnjaka ako ne uspijevate sami.

3. Financijske tajne

Novac je čest izvor stresa u brakovima, a tajno trošenje ili skriveni dugovi mogu uzrokovati velike probleme. Kad jedan partner manipulira financijama ili krije potrošnju, povjerenje se narušava.

Stručnjakinja je također potaknula bračne parove da razmisle i o ovome: "Imate li različite stilove trošenja i izaziva li to napetost? Jeste li oboje bili transparentni u pogledu iznosa duga koji imate, uključujući zajmove i stanja kreditnih kartica? Skriva li netko od vas dvoje tajnu potrošnju – ili tajne bankovne račune? Lažete li o cijeni stvari koje kupujete ili skrivate kupnje od partnera? Kontrolira li jedna osoba zajednički bankovni račun? Uzima li netko od vas zajmove ili kreditne kartice bez savjetovanja s drugim?"

Budite transparentni u vezi financija i potražite pomoć financijskog savjetnika ako imate problem s dugovima.

4. Nevjera

Saznanje o nevjeri, bilo fizičkoj ili emocionalnoj, može biti težak udarac za brak. Varanje uništava povjerenje i osjećaj sigurnosti u vezi. Ljutnja, bol i poriv za osvetom pretvaraju najrazumniju osobu u tiranina, onemogućujući kompromis.

Nevjera ne mora nužno značiti kraj, ali zahtijeva ozbiljan trud i obostranu volju za popravak veze. Terapeut može pomoći u procesu oporavka.

