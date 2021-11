Iza braka se mnogo toga može sakriti, a za jedan američki par, sada već u kasnim 50-im godinama, Brada i Cyndi Marler, to je bila činjenica da su oboje - homoseksualci, piše Daily Mail.

Jedno drugome su ispričali svoju tajnu nekoliko godina nakon vjenčanja, koju potom nisu rekli nikome više od tri desetljeća. "Uvijek smo govorili da smo mi protiv svijeta", rekao je Brad.

Nakon što su više od 30 godina u gradićima u Illinoisu živjeli ono što nazivaju "sveameričkim životom", Marlerovi su odlučili da je vrijeme da "žive autentično". S novim životima kreću u Chicagu, a svoju su tajnu obznanili i svojoj odrasloj djeci, sinu i kćeri.

Odrasli u vjerskim obiteljima

Budući da su odrasli u vjerskim kućanstvima u malim zajednicama u Illinoisu, izlazak iz ormara nije bio opcija za Marlerove, koji su u rujnu proslavili 32 godine braka.

"Budući da si homoseksualac, jednostavno ćeš otići ravno u pakao. Ne postoje dvije opcije za to", rekla je Cyndi o onome što su nju i Brada učili.

Čak i dok su se na nacionalnoj razini činili iskoraci za prava homoseksualaca, Marlerovi su se bojali da će biti otkriveni. Gradili su domove, odgajali svoju djecu i nikada nisu odstupili od braka.

U javnosti su zasigurno zadržali tradicionalne rodne uloge: Cyndi je nosila dugu kosu, a nikada nisu spomenuli da je Brad taj koji im je uredio kuću.

"Htjeli smo kuću, psa, dvoje djece - i sve smo to učinili", objasnila je Cyndi. "Donijeli smo odluku da to funkcionira. To je ono što smo namjeravali učiniti", dodala je.

Život s depresijom

No, sve ima svoje granice. Brad je postao duboko depresivan i počeo je raditi na svojoj internaliziranoj homofobiji uz pomoć tjedne terapije. "Tako dugo sam mrzio taj dio sebe… Nisam razumio zašto ono što sam imao sa Cyndi nije bilo dovoljno", rekao je.

Par je također rekao da nikada ne bi mogli izaći da su im roditelji još živi. Brad je istaknuo da je sram koji je povezivao sa svojom seksualnošću pokrenut nakon što se njegova majka suočila s njim kada je imao 16 godina zbog mogućnosti da bude gay.

"Samo je rekla: 'Ako jesi, to nije u redu. Nećeš to učiniti obitelji'… Nikad više o tome nismo razgovarali", prisjetio se Brad. Drugi veliki faktor bio je to što je njihova kći izašla kao lezbijka. "Bila je ogromna potreba da je zaštitim", rekao je.

Marlerovi su živjeli zajedno do ožujka kada su, nakon što su se povukli i prodali svoj dom, preselili u zasebne stanove u Chicagu kako bi po prvi put istražili život kao dio LGBTQ zajednice.

Brad opisuje ovu promjenu kao prolazak kroz drugu adolescenciju. "Sve je novo", rekao je. Cyndi se usredotočuje na to da shvati sebe prije nego što nastavi vezu sa ženom. "To je kao da skinem ovaj filtar i pitam se: 'Što sam ja?'", rekla je.

'Društvo je još negostoljubivo'

Iako Marlerovi sada žive odvojeno, ne planiraju se odmah razvesti i još uvijek se viđaju gotovo svakodnevno. "Još uvijek smo najbolji prijatelji", rekla je Cyndi. "Cijela naša dinamika sada je bolja", dodao je Brad.

Njihova je kći nedavno napisala pismo svojim roditeljima o tom iskustvu. "Napisala je da je sretna što vidi da sam sretan", rekao je Brad.

Istraživanje Williams Instituta Zakona o seksualnoj orijentaciji i javne politike pokazuje da ljudi u SAD-u izlaze mlađi od prethodnih generacija, dok su Brad i Cyndi dio segmenta LGBTQ zajednice koji čeka kasnije u životu.

"Društvo je još uvijek negostoljubivo. To ne poriče tolike nevjerojatne promjene u stavovima javnosti, u zakonima, u politici, ali to nije ispralo stotinu godina homofobije u društvu", rekao je Ilan Meyer, viši znanstvenik za javnu politiku s Instituta Williams.