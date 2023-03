Izbezumljena i razočarana žena odlučila je kontaktirati psihijatricu o svom problemu s partnerom koji posjećuje prostitutke i koristi njihove usluge.

Psihijatrici je napisala: "Sportski klub poslije škole je mom partneru paravan za njegove veze s prostitutkama. On je nastavnik tjelesnog i prije šest mjeseci najavio je da pokreće drugi klub. Već je vodio badmintonski u četvrtak pa nisam baš bila zadovoljna, no inzistirao je na tome da je djeci u njegovoj srednjoj školi potrebno što više prilika za učenje o fitnessu."

I prije je koristio prostitutke

"Ja imam 37 godina, a on 42. Zajedno smo od naših 20-ih i imamo kćer od 12 i sina od 10 godina. Shrvana sam jer ovo nije prvi put da moj partner plaća za seks. Prije sedam godina sam otkrila da je posjetio prostitutku na nekoliko sati. Bila sam slomljena, ali on je obećao da se to više nikada neće ponoviti, a ja sam mu glupo povjerovala. Predstavlja se kao dobar član društva, zainteresiran za obrazovanje i dobrobit ljudi, ali iza kulisa postoji ta njegova nepovjerljiva strana", objasnila je.

Zatim je dodala: "Do prije šest mjeseci stvari su ponovno počele izgledati loše. Postao je više zaokupljen poslom, djelovao je sve više udaljeno i nezainteresirano za seks. Znala sam da se nešto sprema pa sam jedne noći pronjuškala njegov telefon. Stizale su poruke s nepoznatih brojeva o rezervacijama eskorta, uvijek srijedom. Srce mi je puklo. Nisam mogla vjerovati da bi mi to ponovno napravio. Kad sam ga suočila s tim, molio je za oprost i zakleo se životima naše djece da se to više nikada neće dogoditi. Od tada ga nisam mogla pogledati, a da nisam zamislila njegove ruke po svim tim ženama."

Zadnja prilika

Psihijatrica joj je odgovorila: "Izdaje vašeg partnera uništile su vašu vjeru u njega. Ako postoji ikakva šansa da popravite stvari, morate razgovarati o tome što on smatra da propušta u vašoj vezi. Što ga je natjeralo da zaluta? Je li možda ovisan o seksu?"

"Moguće je obnoviti vaš odnos, ali on će se morati jako potruditi. Jasno mu dajte do znanja da mu je ovo zadnja prilika. I vi morate ozbiljno misliti na svoju šansu za dugoročnu sreću", savjetovala joj je, piše The Sun.