49-godišnja žena je ostala u šoku kada je saznala da njezin partner plaća njezinim novcem prostitutke.

Iako je mislila da njihov odnos dobro funckionira, nakon ove spoznaje je odlučila potražiti savjet psihijatrice: "Moj partner je iskeširao tisuće za seks s prostitutkama i troši moj novac. Zarađujem duplo više od njega, ali nikada do sada nisam marila za razliku u plaći. To traje nešto više od godinu dana i otkrila sam da je svaki put potrošio stotine eura plaćajući seks i hotelsku sobu. Nedavno sam dobila veliki bonus na poslu, dovoljan da mu kupim motor i odem na luksuzni odmor u inozemstvo, ali moja sreća nakon blagdana je nestala kada sam u njegovom novčaniku pronašla vizitku bordela. Nisam mogla vjerovati svojim očima."

Primila ga je u svoju kuću

"Priznao je da je redovito posjećivao takve žene, bijesna sam. Ja imam 49, a on 47. Upoznali smo se prije 15 godina kada se on doselio u susjednu kuću. Bila sam samohrana majka s dva dječaka od sedam i pet godina. Svidjelo mi se njegovo prijateljsko, prizemno ponašanje i pitala sam ga je li bi mi pomogao oko nekih poslova. Bilo je sjajno imati ga u blizini i moji su ga sinovi stvarno zavoljeli. Počeli smo izlaziti i uživali u avanturističkom seksualnom životu. Na kraju se preselio k meni i bio je sjajan očuh", objasnila je.

Zatim je dodala: "Ali prvi pravi test došao je kad je prije šest godina dobio otkaz. Imao je vremena na raspolaganju i započeo je aferu, kriveći me što nikad nisam kod kuće. Kakva šala, radila sam puno radno vrijeme na zahtjevnom poslu prodaje i trebala sam njegovu pomoć više nego ikad. Tijekom tog vremena naš seksualni život se podigao. Onda sam pronašla hotelski račun u njegovom autu i on je priznao da je rezervirao pratnju. Bila sam shrvana, ali obećao je da to više neće učiniti. Nakon toga sam mislila da se stvari popravljaju. Njegov novi posao upravitelja željezarije nije bio dobro plaćen, ali je bio sretniji. Sada sam otkrila da se opet bavi svojim starim trikovima. Volim ga, ali kako mogu ostati s muškarcem kojem ne mogu vjerovati?"

Potrebno im je savjetovanje

Na to joj je psihijatrica odgovorila: "Nije ni čudo što se pitate imate li budućnost. Na mnogo načina on izgleda kao dobar partner i možda ćete požaliti što ste prekinuli svoju vezu. Možda se mučio s manjom zaradom od Vaše. Zatim, kada je vaš seksualni život krenuo naopako, osjećali ste se još nedostižnijom. Plaćanje seksa znači podržavanje općenito mračne, izrabljivačke industrije, a on riskira vaše seksualno zdravlje seksom sa strancima."

"Recite mu da ako želi da vaša veza potraje, a vjerojatno hoće, mora ići s vama na savjetovanje za parove", savjetovala joj je, piše The Sun.