Koliko je seksa dovoljno i postoji li ta magična "idealna" brojka? Sve ovisi od osobe do osobe i libida koji ona ima. Netko ima povećanu potrebu za spolnim odnosom, dok je drugima potpuno u redu da ga prakticiraju jedanput mjesečno.

Prema riječima stručnjaka za spolne odnose, taj broj ovisi o brojnim faktorima, kao što su godine, zdravlje i status veze. Studija instituta Kinsey za istraživanje spola i reprodukcije, otkrila je da godine mogu u velikoj mjeri utjecati na učestalost spolnih odnosa.

Koliko često se tko seksa

Nije iznenađujuće da se najviše seksaju osobe od 18 do 29 godina koje, prema istraživanju, imaju spolni odnos 112 puta godišnje, što je u prosjeku devet puta mjesečno. Oni od 20 do 39 godina prakticiraju akcije u krevetu oko 86 puta godišnje, što je nešto manje od dva puta tjedno, a oni od 40 do 49 godina samo 69 puta godišnje - oko 5 puta mjesečno.

Prema studiji, kako ljudi stare, količina spolnih odnosa dramatično opada. Ali, to ne znači da se njihov libido smanjio, nego da im životni stresovi, obiteljske obaveze i fizički izazovi često stanu na put. Također, istraživanje je pokazalo i da zdravlje utječe na aktivniji i zadovoljavajući spolni život, kao i činjenica da se ljudi s godinama i osjećaju starije pa time imaju i manji interes za seks.

"Zaključak ovih studija je da, kako starimo, šanse za razvoj kroničnih zdravstvenih stanja rastu, a to negativno utječe na učestalost i kvalitetu seksualne aktivnosti", objasnio je doktor Justin Lehmiller u objavi instituta Kinsey. Doktor Lehmiller tvrdi da ne postoji točan broj koji određuje koliko često partneri trebaju imati spolne odnose. Mora postojati zdrava komunikacija i da obje strane moraju biti zadovoljne.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Hrvata ljubav češće vode samo Grci. Svaki peti Hrvat prevario partnera.