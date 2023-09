Stres je često krivac za to što muškarci stignu do cilja puno brže nego što su se nadali, ali sada je jedan mladić otkrio kako je od petominutnog seksa prešao na seksualno iskustvo koje je trajalo i do sat vremena.

Problem preuranjene ejakulacije

30-godišnji muškarac je za Daily Star rekao da je jedna od najfrustrirajućih stvari to što bi prerano došao do orgazma. Rekao je:

"Iznenada sam se počeo suočavati s problemima s preuranjenom ejakulacijom. Nisam mogao razumjeti zašto, prosječne sam visine, vitak i pokušavam ostati aktivan. Ali iz vedra neba, samo tako, moj je seksualni život doživio veliki udarac. U tom sam trenutku mislio da se sve svelo na stres ili da je to samo dio starenja. Mislio sam da će uskoro proći, ali onda bismo se vratili na to kako je bilo. Naravno, moja me partnerica pokušala utješiti, ali stalni neuspjeh je pomogao da se još više udaljimo."

Seksualne igračke

Počeo je istraživati na internetu te je naišao na psihologa kod kojeg je isprobao različite lijekove za rješavanje problema. Ali onda je počeo čitati o seksualnim igračkama i kako mu oni mogu pomoći da duže izdrži u krevetu. Priznao je: "Prvo sam razmišljao, 'Nije li ovo kao varanje partnera', ali što sam ih više proučavao, to sam više mislio da su savršene ili ono što nam treba. Dobio sam jednu i bila je divlja. Prvi put kad sam ju upotrijebio, izdržao sam otprilike minutu – kao inače, ali sljedećih nekoliko dana sam nastavio s time. Prije kraja tjedna, već sam došao do četiri minute. Mala pobjeda, ali prihvaćam ju! Činilo se predobro da bi bilo istinito, ali vjerujte mi, nije. "

Muškarac je zatim kombinirao muški masturbator s četiri serije Kegelovih vježbi svaki dan, kao i start-stop metodu i tehniku stiskanja. Metoda start-stop uključuje ugađanje muškarca do točke ejakulacije prije nego što prestane, a zatim nastavi. Mjesec i pol dana kasnije, primijetio je velika poboljšanja u svom seksualnom učinku.

"Prvi put nakon nekog vremena ponovno sam osjetio kontrolu. Koristim ga tu i tamo prije nego što budem sa svojom djevojkom, i sve je puno bolje", rekao je muškarac, piše Daily Star.

