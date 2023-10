Muškarac je pitao korisnike društvene mreže kaju li se što se nisu seksali s više žena i dobio veliki broj osuđujućih odgovora.

"Pitanje se odnosi na muškarce isključivo. Tjerate li se da spavate s djevojkama iako vam se ne sviđaju, da nabijete 'broj' ili što već? Ja nisam baš nešto iskusan i često mi ove misli prolaze kroz glavu pa bih eto htio čuti kakva su druga razmišljanja o toj temi", započeo je jedan muškarac na Redditu.

Zatim je dodao: "Pitanje za likove koji su malo stariji, negdje oko 30 - 35 plus: 'Je li se nekad kajete što niste više žena mijenjali u životu? Nedostaje li vam to ikad ako jeste? Mislite li da to svaki lik treba proći kao 'školu'? Da ne bude zabune, ja sam skroz u 'prava ljubav', 'jedna žena za cijeli život' fazi, samo eto, vragovi mi često ne daju mira."

Muškarcima nije bitan broj žena

U komentarima je većina bila šokirana postavljenim pitanjem.

"Koja horor ideja, nadam se da nitko ne spava s nasumičnim djevojkama koje mu se ne sviđaju kako bi nabio broj", odgovorio mu je jedan muškarac, a drugi je dodao: "Evo, ja i sad u 35., po cijeni da budem sam koliko godina, ne mogu sebe uvjeriti na neki 'one night stand'. Ono, što je jedna večer seksa? Da mi zagolica maštu samo. Ako bude loš - realno, bolje da ga nije ni bilo. Ako bude dobar, onda kako i zašto stati na jednoj večeri? Samim time mi taj 'one night stand' nema puno smisla."

"Apsolutno ne bih imao problem da ostane samo još jedna žena do kraja života, samo da se poklopimo kako treba. Ne bi mi bilo žao ni da je umjesto svih ovih ('par njih) bila samo jedna, i da sam s njom proživio sve što i do sad", objasnio je jedan Srbin.

Drugi su shvatili da nije bilo potrebe: "I ne žalim što ih nije bilo više. Štoviše, moglo je bez par komada", piše Žena.blic.rs.

