Nakon putovanja u Indiju, gdje je upoznala ženu koja ju je "prosvijetlila", Juliette Herrera (37) iz Australije je sama sebi obećala da će se suzdržavati od spolnih odnosa.

Zbog vjere se odrekla seksa

"To se promijenilo kad sam upoznala tu ženu. Molila se za mene i doživjela sam lijepo iskustvo s Bogom. Tako je započelo moje vjersko putovanje. Odlučila sam prestati uzimati opojne supstance i alkohol, suzdržavati se od spolnih odnosa i potpuno promijeniti svoj karakter", ispričala je Juliette koja je postala poznata javnosti nakon pojavljivanja u australijskom realityju "Neženja".

Priznala je da joj mnogi muškarci nisu vjerovali da živi život bez intimnih odnosa. "Kad bih muškarcima rekla, 'Ništa od odnosa', ostavili bi me. Počela sam sama sebe pitati: 'Oh, Bože, zašto me nitko ne čeka? Nisam li dovoljno dobra?'. Godine su prolazile, pet godina celibata, osam godina celibata, deset godina celibata...", prisjetila se.

Bolan seks nakon celibata

Kako je vrijeme odmicalo, u glavi su ponovo počele motati misli o muškarcima i vođenju ljubavi. Pronašla je dečka, ali se zabrinula hoće li seks nakon 12 godina suzdržavanja biti bolan. "Imala sam osjećaj kao da sam djevica. Konačno imam dečka i aktivna sam, ali trebala sam se naviknuti na seks nakon toliko godina. I dalje se osjećam kao djevojka koja je tek počela to raditi", rekla je Juliette, priznajući što je radila da bi to postigla.

"Morala sam tražim lekcije od prijateljica i gledati pornografiju kako bih bila mentalno spremna pred nekime biti gola. Gledala sam prijateljice koje su snimale kako se to radi, pokrete... Čak sam i sama tako vježbala na podu", rekla je Juliette, piše The Sun.

