Svaki treći brak u Hrvatskoj završi razvodom, a najviše brakova razvrgne se oko 15. godine zajedničkog života, kažu podaci Državnog zavoda za statistiku.

U Srbiji se, također, svaki treći bračni par razvede, a to se najčešće događa kad su supružnici u 40-ima. Prosječna dob muškaraca pri razvodu je 45,1 godina, a žena 41,5 godina, piše Mondo.

Obiteljski terapeut Nebojša Savić svojevremeno je objasnio da su najčešći razlozi za razvod u Srbiji prijevare u braku, nerealna očekivanja i pretjerano uplitanje roditelja u brak. U svakom slučaju, preljub je na prvom mjestu.

Velika je šansa da će opet biti nevjeran

Mnoge se žene pitaju hoće li muškarac koji ih je varao ponovno varati. Kanadska terapeutkinja Kimberly Moffitt, koja iza sebe ima dugogodišnje iskustvo u radu s parovima, bavila se ovom problematikom i nema dobre vijesti.

Ona kaže da njena praksa pokazuje da je velika šansa da će se to opet dogoditi. Iz redakcije Zadovoljna.nova.rs pitali su "Može li muškarac koji je prevario prvu ženu biti vjeran drugoj?".

"Ne može", "On je uvijek vjeran sebi, tj. dosljedan svojoj nezrelosti", "Nikad, prevarant i lažov jednom, prevarant i lažov uvijek", "Naravno da može", "Niti su sve žene iste niti su veze iste", "Vjernost je odgovornost, a prevara je izbor", "Čisto sumnjam - jednom varalica uvijek varalica", "Nekim muškarcima je jednostavno dosadno ili su samo znatiželjni", "Varanje ima mnogo razina, razloga i oblika. Ako je prevario prvu ženu, to ne znači da će prevariti i drugu, niti znači da ako prevari, da će to biti iz istog razloga. Odnosi se i na njega i na nju", "Ako se zaljubi - ne može", odgovorile su žene.

Muškarci su, pak, bili puno sažetiji u svojim odgovorima. Jedan je rekao "Naravno da ne", ali bilo je i ovakvih odgovora: "Može, on je vjeran i trećoj i četvrtoj" i "Samo ako je drugu varao s prvom".