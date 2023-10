Nitko ne voli misliti da ga partner vara, ali nažalost ljudi imaju afere. influencerica specijalizirana za mentalno zdravlje i muško-ženske odnose Mariah Fernando (23) otkrila je da postoji način koji pokazuje da je vaš dragi preljubnik, piše Daily Star.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj sve manje sklopljenih brakova, a velik broj razvoda: Zašto pucaju i kako ih spasiti?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mariah tvrdi da postoji jedna jednostavna rečenica koja može dokazati je li vaš partner preljubnik. Navodno postoje riječi koje izražavaju njegovu krivnju nakon što je optužen za prevaru. Naime, ako vaš muškarac kaže "samo tako i vjeruj što god želiš" kada ga pitate vara li vas, veliki su izgledi da laže.

Mnogi misle da je ta rečenica "manipulativna" i sugerira element krivnje, a neki, pak, misle da su muškarci samo "umorni" od optužbi da varaju, pa onda kažu tu rečenicu.

"Ako se suočite sa svojim muškarcem zbog varanja, a on vam kaže 'samo tako i vjeruj što god želiš', mrzim što vam to moram reći, moje drage, no taj muškarac je kriv. On je kriv", rekla je Mariah u videu koji je podijelila na društvenim mrežama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Buknula burna rasprava

Njena snimka pregledana je više od dva milijuna puta te je izazvala burnu raspravu, no puno je ljudi potvrdilo njenu teoriju te ju je potkrijepilo vlastitim iskustvima.

"To je tako istinito. Sjećam se da sam ovo čula vlastitim ušima. Nikada nemoj dopustiti da te muškarac pretvori u Sherlocka. Nije vrijedan toga", "Ovo je sto posto dokazana da je istina", "Istina, ne znaju što bi rekli jer su uhvaćeni", komentirali su.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, neki od njenih pratitelja upozorili su da fraza "vjeruj što god želiš" teško znači priznanje bilo kakvog nedjela.

"To ne znači da vara", "To bi moglo značiti da se neće besmisleno svađati s nesigurnom, djetinjastom osobom", "Nabavite dokaz prije nego što ikoga optužite za varanje! Jedna fraza kao dokaz je najgluplja stvar ikada", "Upravo to govorim svojoj partnerici, ali ne zato što sam kriv. Nemam energije za svađu", samo su neki od komentara.