Većina nas se u životu susrela s prevarom, bilo da smo prevareni ili smo varali. Ukoliko vas je netko prevario, znate kolika je to bol, razočaranje i koliko vas to obilježi za sve buduće veze. Deset je žena na Redditu priznalo da su prevarile partnera, no zbog toga im nije žao. Ovo su njihove ispovijesti, prenosi Thought Catalog.

‘Napokon se netko zainteresirao za mene i zbog toga sam se osjećala lijepom, pa sam spavala s njim’

"To se dogodilo s mojom zadnjom vezom. Bila sam s emocionalnim (kasnije fizičkim) zlostavljačem. Natjerao me da pomislim da sam potpuno luda, toliko ružna i grozna da nijedan tip nikada ne bi htio biti sa mnom. Netko se konačno zainteresirao za mene i zbog toga sam se osjećala lijepom, pa sam spavala s njim. Nisam posebno uživala u iskustvu, ali sam se zbog njega bolje osjećala. Moj bivši je saznao i nakon toga mi je od života napravio pakao dok ga konačno nisam ostavila. Saznala sam da me prevario s ni manje ni više nego pet žena, od kojih su većina bile kolegice.”

‘Varala sam ga kako bih ga odgurnula’

"Imala sam ozbiljnu depresiju i PTSP i umjesto da svom dečku kažem da sam uplašena i da trebam terapiju, prevarila sam ga kako bih ga odgurnula. Nije to zaslužio. Sada sam udata i vjerujem da se sve događa s razlogom, ali duboko žalim što sam povrijedila super ljubaznu osobu."

'Samo sam željela pozornost i nije me bilo briga tko će biti povrijeđen'

"Bila sam usamljena. Moj dečko i ja smo radili zajedno tako da smo početak naše veze proveli apsolutno nerazdvojni. Zatim sam unaprijeđena u drugu trgovinu i nisam ga toliko viđala. Počela sam se družiti s drugim menadžerom i jedna stvar je vodila drugoj. Ovaj kolega je također bio oženjen. Ali, nije me bilo briga. Sviđa mi se pozornost. To je sve. Mojdečko je bio divan, a ja sam bila užasan čovjek. Samo sam željela pažnju i nije me bilo briga tko će biti povrijeđen."

'Bio je emocionalno zlostavljan, stalno mi je govorio da nisam dovoljno dobra, govorio mi je da je moje tijelo odvratno'

"Bio je emocionalno zlostavljan, stalno mi je govorio da nisam dovoljno dobra, govorio mi je da je moje tijelo odvratno, gledao je pornografiju stalno. Pokušala sam prekinuti s njim i prijetio je da će se ubiti. Prisilio me na zaruke u zamjenu za 'dopuštanje' da se pridružim vojsci. Netko je konačno pokazao interes za mene, pokazao mi da sam vrijedna ljubavi, a ja sam varala. Raskinula sam sa 'zaručnikom' brzo nakon toga i više se nisam osvrnula. Udata sam za čovjeka s kojim sam varala, a ne za njega. Nasilni bivši je izbačen iz slike, iako povremeno i dalje imam noćne more.”

'Dugo vremena se nisam osjećala voljenom'

“Bili smo u vezi na daljinu dugo vremena i nismo se baš toliko viđali. Jednom godišnje stvarno. Zbog toga seksualna strana naše veze nije bila tako sjajna. Oboje smo bili previše sramežljivi i plašljivi da bismo išta učinili po tom pitanju. I puno vremena nisam se osjećala voljenom. Tako bih se povremeno povezivala s dečkima na internetu, nisam baš razmišljala o tome. Zatim sam se prošle godine vratila u školu i upoznala stvarno sjajnog tipa zbog kojeg se osjećam voljenom. Krene prema meni i ja ga ne zaustavljam, i ne stajemo nekoliko mjeseci. Zapravo ne mislim ništa o tome, znala sam da mi se taj tip stvarno sviđa, ali mislila sam da više volim svog (bivšeg) dečka. Ali kad je došao u posjet, vidjela sam ga i shvatila da ga ipak ne volim baš kao što sam mislila da volim. Pa sam prekinula vezu.”

'U mislima sam već prekinula s njim'

"U mislima sam već prekinula s njim. Bio je zlostavljač i živjeli smo zajedno. Sredila sam stan, ali nisam se mogla useliti još mjesec dana. Žudjela sam za privrženošću i pozitivnom pažnjom i upoznala sam finog dečka na poslu. Sve se jednostavno dogodilo".

'Bila sam vani na piću, netko me počeo ljubiti i shvatila sam da ne znam reći ne'

"Bila je to veza za jednu noć. Imala sam vrlo teške probleme zbog zlostavljanja iz prošlosti. Bila sam vani na piću, netko me počeo ljubiti i otkrila sam da ne mogu reći ne. Moj um je rekao 'sve za što si dobra jest seksanje s drugim ljudima', pa sam to i učinila. Znam da to nije ispravno i još uvijek se mrzim zbog toga."

'Nije bilo seksualne energije'

"Nije bilo seksualne energije. Jednostavno nikada nije bio raspoložen. Prokleto sam se trudila—nježno sam davala savjete, prijedloge itd., ali bez pomaka. Kupila bih lijepo donje rublje koje je on odabrao, nosila ga i on bi samo rekao 'seksi' i ponovno se okrenuo prema računalu. Na kraju sam upoznala tipove koji su željeli imati seks i ja sam to učinila. Jedino što mi je žao je što nisam ranije prekinuo vezu."

'Nisam mislila da mu je više stalo do mene'

"Nisam mislila da mu je više stalo do mene. Stvari su bile drugačije prije nego sam ipak otišla na dva tjedna u Italiju. Nisam mislila da postoji način da ga kontaktiram, ali kada sam saznala da hotel u kojem smo odsjeli ima internet, bila sam jako uzbuđena. Tipkovnica je bila drugačija i zauvijek mi je trebalo da mu ispišem e-mail u kojem piše da mi je nedostajao i nešto o putovanju, a on je samo odgovorio 'Ne razumijem što si napisala'—ne nedostaješ mi ili volim te, samo ta kratka rečenica. Dakle, loša prosudba i ljutnja me dovelo do toga da varam."

'Stalno me optuživao da varam, stalno sam se branila i pokušavala dokazati svoju vjernost'

“Jednom sam prevarila dok smo imali vezu na daljinu. Stalno me optuživao za to, stalno sam se branila i pokušavala dokazati svoju vjernost. Kad mi se ukazala prilika za varanje, pomislila sam: ‘Pa, kažnjena sam ni za što. Mogla bih i učiniti nešto da to zaslužim.’ Kasnije sam saznala da me varao, što je bio jedan od razloga koji je doveo do našeg prekida.”