Psiholozi kažu da je jedan od razloga zbog kojih ljudi varaju jedni druge, taj što se osjećaju zapostavljeno od svog partnera i žele tako skrenuti pažnju na sebe, inicirajući ljubomoru.

Preljub je i jedan od glavnih razloga razvoda u današnje vrijeme, ali nije tajna da ima i onih koji opstaju u braku, isključivo zbog djece.

Nevjerni muškarci su otkrili kako to izgleda iz njihovog ugla.

"Osjećao sam se prljavo"

Muškarac koji je bio nevjeran 20 godina, shvatio je da je preljub postao ovisnost.

"Uvijek je bilo, 'Ovo je posljednji put, nikada to više neću ponoviti'. To se nikad nije dogodilo. Nikad nisam razmišljao o tome da ću priznati aferu jer nisam bio siguran kako bi se to shvatilo i osjećao bih veliku krivnju, a i bojao sam se toga. Nakon svake prevare sam se osjećao prljavo, ali sam nastavio to raditi. Osjećaj krivnje nije se dogodio samo jednom. To se dogodilo više puta", priznao je 41-godišnji muškarac.

"Ne žalim"

Muškarac koji je 13 godina bio u braku, varao je svoju suprugu konstantno, ali i ona njega.

"Ne žalim ni zbog čega, ni zbog afera, ni što sam ostao u braku. Da nisam ostao, ne bih imao svoju kćerku, ona je moj svijet. S obzirom na to da je moja supruga dugo mene varala, nikada nisam osjećao krivnju što radim isto", rekao je 48-godišnji muškarac.

"Nisam znao kako prekinuti aferu"

Kada se kolegici s posla počeo povjeravati o stresu kroz koji prolazi, nastala je afera.

"Nisam imao tu namjeru, samo sam imao nekoga s kime mogu razgovarati, a da partnerici ne stvaram problem ili prenosim negativnu energiju. U početku je bilo olakšanje osjetiti da postoji netko s kime mogu razgovarati, a s druge strane nisam znao kako to završiti. Svakodnevno sam se brinuo da će moja žena saznati ili da će djevojka s kojom sam se viđao - saznati. Mogao sam reći ljubavnici da je gotovo i nastaviti sa svojim brakom, ali najveća briga koju sam imao je da će ona, ako to napravim - saznati i reći mojoj ženi da sam je varao i da ću onda završiti sam", priznao je 36-godišnji muškarac.

"Kajao sam se, ali kasno"

"Toliko dugo sam pokušavao sakriti da se zapravo ne sjećam da sam provodio vrijeme u žaljenju. Tada mi to nije bilo jasno, ali razlog zbog kojeg sam varao je bio taj što sam istinski bio nesretan i nisam to mogao priznati. Prvi korak prema krivnji i sramoti bio je izbaciti ih na vidjelo. Dati mojoj ženi priliku da reagira na to. Koliko god loša bila krivnja koju sada osjećam i sram, bila je puno veća u mojoj glavi prije nego što sam joj rekao", otkrio je 39-godišnji muškarac.

